A meno di due mesi dalle riprese sembra che la terza stagione di Euphoria sia stata cancellata e gli attori siano svincolati dal contratto

La notizia della cancellazione della terza stagione di Euphoria non è ancora confermata e non ha nulla di ufficiale. Ma se questo rumor dovesse avere un fondo di verità la notizia sarebbe a dir poco clamorosa. Infatti le riprese della terza stagione di Euphoria sembravano essere ormai alle porte, quindi questa cancellazione sarebbe un fulmine al ciel sereno che svincolerebbe gli attori protagonisti dal contratto. Il sito che avrebbe riportato tale rumor è stato World of Reel. Molte delle star coinvolte in Euphoria sono diventate richiestissime anche dal cinema ed hanno le loro agende fitte di impegni: Zendaya, Jacob Elordi, Colman Domingo, Hunter Schafer, Sydney Sweeney e Austin Abrams, solo per citarne alcuni. Era già stato abbastanza sorprendente che Levinson fosse riuscito a far tornare tutto il cast visti i loro numerosi impegni. Tuttavia sembra che questo progetto di una terza stagione sia comunque naufragato ancor prima di salpare.

Terza stagione di Euphoria cancellata poco prima dell’inizio delle riprese

Solo pochi giorni fa Sydney Sweeney aveva annunciato che le riprese sarebbero iniziate verso maggio, entro un paio di mesi. Tuttavia, già a causa degli scioperi della scorsa estate si erano ritardati di parecchio l’inizio dei lavori su Euphoria, ai quali ha fatto poi seguito la triste vicenda che ha coinvolto Angus Cloud, si può dire che questa terza stagione non era nata sotto una buona stella. Infatti, il suo autore Sam Levinson aveva già cambiato del tutto i suoi piani. A causa del lungo lasso di tempo trascorso dalla fine della seconda stagione si sapeva già che l’eventuale terza stagione avrebbe visto verificarsi un salto temporale significativo, ma una cancellazione e tutt’altra cosa.

E voi cosa pensate della cancellazione della terza stagione di Euphoria? Sarà solo un rumor da smentire o c’è un fondo di verità? Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle seri tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

