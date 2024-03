Se vai a controllare in giro per il web tra le offerte trovi spesso e volentieri le smart tv di tipo LED, OLED e QLED e oggi vogliamo spiegarti le differenze tra questi tipi di smart tv, anche per aiutarti a capire quale acquistare

Se ci segui da un po’ di tempo su tuttotek, avrai realizzato che ci sono tantissime offerte per quanto riguarda le smart tv. Abbiamo anche cercato di spiegare cos’è una smart tv OLED esattamente in questa guida. Ma fatte le dovute premesse, sappi che comunque tra le smart tv LED, OLED e QLED ci sono alcune differenze. Abbiamo pensato di analizzarle insieme non solo per curiosità, ma anche per aiutarti a capire quale tipo di smart tv fa di più al caso tuo.

OLED | Le differenze fra i vari tipi di TV: LED, OLED e QLED

Okay, tra le varie offerte che hai visto hai letto sicuramente l’acronimo OLED. Bene, ma che significa? Questo non è altro che l’acronimo di LED organico o diodo organico a emissione di luce e l’hanno introdotto per la prima volta nel 2013. Questa tecnologia rende completamente inutile la retroilluminazione, sai perché? Perché non ne hanno bisogno. Le smart tv OLED, infatti, hanno dei diodi autonomi, dotati sia di illuminazione che di colore. In poche parole fanno tutto da soli, si accendono e si spengono in autonomia in base al tipo di scena che gira su schermo e rende le immagini ancora più realistiche. Ad esempio, nelle scene più scure, i pixel si spengono in automatico, dando più intensità al nero, mentre nelle zone più illuminate rimangono accesi.

QLED | Le differenze fra i vari tipi di TV: LED, OLED e QLED

Cos’è invece il QLED? Questo è l’acronimo per Quantum Light-Emitting Diode. In questo caso le cose cambiano già un bel po’ rispetto alle smart tv OLED. Se, infatti, queste ultime non sfruttano la retroilluminazione e i diodi sono autonomi, le QLED invece usano la retroilluminazione su uno strato specializzato di quantum dot. Che significa questo? Molto semplice: rende le immagini molto più luminose, ma aldilà di questo aggiunge anche una vasta gamma di colori che danno quindi più sfumature a ciò che vedi sullo schermo. Inoltre raggiungono anche dei livelli di luminosità davvero eccezionali anche in ambienti bui e luminosi.

LED

Infine c’è il LED. Cos’è una smart tv LED, in parole povere? In realtà, amico mio, il LED c’è già nelle smart tv QLED o OLED. La differenza sta per l’appunto nella qualità dei diodi e dei pixel che danno vita all’immagine. L’unica cosa che cambia in realtà è che magari una smart tv LED sarà meno luminosa e avrà meno dettagli rispetto ad una smart tv QLED o OLED. Devi sapere, comunque, che al giorno d’oggi tutte le smart tv sfruttano i pannelli LED. Nelle smart tv standard troverai per l’appunto dei LED che non hanno la stessa qualità delle sue controparti, ma saranno anche in minoranza e questo influisce molto sulla qualità dell’immagine che gira su schermo.

Quindi, dopo queste spiegazioni, speriamo che ora tu abbia le idee più chiare su quale tipo di smart tv acquistare! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dell’elettronica e molto altro.