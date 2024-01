Rally Dakar: prima vittoria di Audi grazie a Carlos Sainz

Dopo 3 tentativi, Audi vince per la prima volta in assoluto il Rally Dakar. A portarla in trionfo è Carlos Sainz in Arabia Saudita

Carlos Sainz, il padre del pilota di Formula 1 Carlos Sainz Jr., ha vinto la Dakar 2024 in Arabia Saudita regalando all’Audi la prima vittoria in assoluto in una gara. Sainz, adesso quattro volte vincitore di una gara Dakar, ha guadagnato il primo posto con un’ora, 20 minuti e 25 secondi di vantaggio su Guillaume de Mevius, battendo anche il record di vincitore più anziano nella storia della Dakar (61 anni). Lo spagnolo vinse la gara anche nel 2010, 2018 e 2020. Però, in ciascuna di quelle gare, aveva corso per produttori diversi: Mini, Volkswagen e Peugeot. Sainz ha dichiarato dopo la gara:

Alla mia età, per competere a questi livelli, bisogna lavorare molto in anticipo, altrimenti diventa difficile. Ciò dimostra che quando si lavora duro, il lavoro ripaga.

Rally Dakar: Sainz difenderà il titolo nel 2025?

Il figlio, Sainz Jr, ha espresso la sua felicità:

Sono orgoglioso, sollevato e felice, ovviamente, di ciò che mio padre è riuscito a fare e ottenere. È incredibile alla sua età. Questo obiettivo era il suo sogno e lui è riuscito a realizzarlo.

Una vittoria quella di Sainz che ha il sapore della rivincita. Durante la Dakar del 2023, fu costretto a ritirarsi dopo essersi fratturato la schiena durante il ribaltamento della sua Audi mentre guidava su una duna. Gli unici piloti ad aver vinto la Dakar più volte di Sainz sono Nasser Al Attiyah del Qatar (cinque titoli), e il francese Stephane Peterhansel (otto titoli). Il Rally Dakar è considerato una delle gare di sport motoristici più dure al mondo. A parte questo, cosa farà adesso Sainz? Tornerà in pista l’anno prossimo per difendere il titolo appena vinto? Vuole godersi la vittoria e rimanda i progetti futuri. E Audi? Da diverse parti, si dice che si ritirerà dalla competizione per concentrarsi sul prossimo ingresso in F1.

