Spyro The Dragon 4: nuovo gioco in sviluppo, secondo un rumor

“Sarà meglio per te” credere che Spyro The Dragon 4 sia realtà: i rumor parlano chiaro, il nuovo gioco potrebbe essere davvero in arrivo

Siccome il tweet dello stesso account ufficiale di Spyro The Dragon prende di peso la medesima citazione a Parappa The Rapper (“You gotta believe”, ricontestualizzata come “Sarà meglio per te” nella Baia di Norc), non abbiamo potuto esimerci dal fare lo stesso con l’idea di avere presto un nuovo gioco tra le mani, forse il numero 4. Recentemente abbiamo comunicato, sia con sollievo per gli sviluppatori che con preoccupazione per le IP interessate, il debutto di Toys for Bob da sviluppatore indie. Ora, però, lo youtuber Canadian Guy Eh (da sempre molto attento a Crash Bandicoot e al draghetto, entrambe ex mascotte di Sony) ha raccolto svariate testimonianze al PAX East. La voce che circola tra gli sviluppatori è la stessa: Toys for Bob e Microsoft hanno trovato un accordo.

Il motto del 2024 (che fa rima con 4): credere nel ritorno di Spyro The Dragon con un nuovo gioco

Come recita il tweet qui sopra, dunque, dobbiamo veramente crederci stavolta: a ventiquattro anni da Year of the Dragon, il nuovo gioco potrebbe essere l’attesissimo Spyro 4. “It’s about time”, aggiungeremmo. Il post su Twitter coincide con quello che parrebbe essere l’inizio del ciclo di sviluppo della quarta avventura del draghetto, recentemente visto in Crash Team Rumble come personaggio giocabile. Naturalmente, potrebbe solo trattarsi di una semplice ripartenza, dal momento che in realtà da tempo il team di sviluppo ha dovuto oscurare molti schermi ed altrettante lavagne nelle foto rilasciate al pubblico. Fino a un annuncio ufficiale, però, consigliamo a tutti di prendere il rumor con le pinze.

Ora sta a voi dirci la vostra: c’è speranza per il draghetto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.