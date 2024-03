F1, cosa riserverà il futuro a Carlos Sainz?

Carlos Sainz è il pilota del momento in F1, tra presente e futuro le incognite sul dove si accaserà lo spagnolo aumentano

Carlos Sainz sta stregando tutti i team di F1, dopo la straordinaria vittoria nel GP d’Australia tutti gli occhi sono puntati su di lui in ottica del futuro. Si perchè solo due settimane fa veniva operato d’appendicite evitandogli di prendere parte al GP dell’Arabia Saudita.

Dopo la sua terza vittoria ottenuta con la Ferrari a Melbourne nessuna scuderia di F1 non può non pensare al pilota madrileno per la prossima stagione. Tra i tifosi della rossa aleggia la fatidica domanda se rimpiazzare Sainz con Hamilton sia stata una scelta corretta, vedendo quest’avvio di stagione se paragoniamo Sainz ad Hamilton verrebbe chiara una risposta negativa. Carlos Sainz non è mai stato così maturo in F1, un pilota arrivato a Maranello nel 2021 tra lo scetticismo di molti quando rimpiazzò un altro beniamino dei tifosi, Sebastian Vettel.

Sainz ha e sta dimostrando una enorme professionalità, si sa che a molti non piace e lui ne è consapevole. A chi gli chiedeva al termine della gara a Melbourne se si sentisse in qualche modo sottovalutato ha risposto:

Chi ne capisce di questo sport sà quanto valgo, a me onestamente non importa.

Contro tutto e tutti Sainz sta dimostrando che forse avrebbe meritato un trattamento diverso da parte del team, rispondendo con le prestazioni in pista che fin’ora lo pongono davanti al suo compagno di box Charles Leclerc.

F1, tutti pazzi per Carlos Sainz

Lo spagnolo qualche settimana fa aveva annunciato che notizie sul suo futuro sarebbero arrivate entro e nono oltre l’estate. Ma dove potrebbe approdare Sainz? Bè, un pò ovunque. L’ultimo team non per importanza a fare un pensierino su Sainz è stata la Mercedes, rispondendo proprio al Cavallino dopo lo “scippo” di Hamilton.

Poi c’è l’ormai risaputo aggancio con Audi il quale entrerà nel Circus nel 2026, ma al momento lo spagnolo non strizza l’occhio alla casa tedesca. Dopo la vittoria in Australia anche Christian Horner ha speso parole al miele per il numero #55 dichiarando:

Oggi ha vinto un pilota velocissimo e che fra un pò sarà disoccupato. Sainz in Red Bull? Il mercato piloti è abbastanza fluido, non posso escludere niente.

Non bisogna dimenticare che Sainz mosse i suoi primi passi in F1 proprio con il team satellite austriaco della Toro Rosso nel 2017, facendo coppia proprio con Max Verstappen prima di approdare in Renault.

Le parole dello spagnolo

Una cosa è certa, Carlos Sainz darà tutto quello che ha fino all’ultima curva dell’ultimo giro della stagione per la Ferrari. Nel post-gp di Melbourne si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dichiarando:

Non corro per dimostrare qualcosa a qualcuno, corro per dimostrare a me stesso che se ho una macchina competitiva posso essere all’altezza. Tutti sanno cosa sono in grado di fare.

Nell'attesa che Carlos Sainz prenda una decisione sul suo futuro, molti top team di F1 stanno iniziando a fargli la corte.