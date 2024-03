Dragon’s Dogma 2: aggiornamento grafico alle versioni PS5 e PC

La grafica fa quasi spavento nell’ultimo aggiornamento: le versioni PS5 e PC di Dragon’s Dogma 2 si concedono un po’ di sano lifting

In seguito alle lamentele circa la performance (tra le altre cose) di Dragon’s Dogma 2 al day one, Capcom ha rilasciato un nuovo aggiornamento su PC e PS5. Tra le migliorie apportate, abbiamo un boost alla qualità grafica della risoluzione DLSS (Deep Learning Super Sampling) su computer, riparando al contempo “un problema dei modelli 3D in alcune situazioni specifiche”. Per quanto riguarda i giocatori su console Sony, ora ci sono opzioni per attivare o disabilitare motion blur e ray tracing. In tutto questo, il framerate viene fissato a quota 30. Va notato che le opzioni “non influiscono significativamente sul framerate” e che sono previste altre migliorie in futuro. La patch, per i giocatori su Xbox, arriverà nei prossimi giorni.

L’aggiornamento di Dragon’s Dogma 2 su PC e PS5: ecco le note della patch

Tra gli altri cambiamenti quality-of-life, Dragon’s Dogma 2 include nell’aggiornamento per PS5 e PC il numero di strumenti per l’Arte della Metamorfosi (per resettare l’aspetto fisico del proprio personaggio) nelle gilde fino portandolo a 99. Una quest per ottenere la propria dimora è ora disponibile prima nel gioco, ed è finalmente possibile iniziare una nuova partita per chi lo desidera. Vi lasciamo alle note della patch.

PlayStation 5 e Steam

Opzione per iniziare una nuova partita nonostante l’esistenza di file di salvataggio.

L’Arte della Metamorfosi si può ottenere in-game fino a 99 unità.

La quest per ottenere una propria dimora dove salvare e riposarsi è disponibile prima.

Risolti diversi bug grafici e non.

PlayStation 5

Aggiunta l’opzione per abilitare o disabilitare Motion Blur e Ray Tracing nelle Opzioni.

Aggiunta l’opzione per fissare il framerate massimo a quota 30 nelle Opzioni.

Steam

Qualità video incrementata con l’attivazione della risoluzione DLSS.

Risolto un problema circa l’aspetto dei modelli in circostanze specifiche.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della situazione in cui attualmente versa il gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.