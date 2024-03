Call of Duty Warzone Mobile: guida alle migliori impostazioni

Per affrontare gli avversari più duri, occorrono le impostazioni migliori di Call of Duty: ecco come fronteggiare degnamente Warzone Mobile

Vi abbiamo promesso un continuo per giocare con il touchscreen quando abbiamo parlato dei controller, ed è per questo che se volete cimentarvi nell’impresa con Call of Duty Warzone Mobile avrete bisogno di sapere quali siano le migliori impostazioni su cui mettere mano. Con il ritorno di Verdansk e di Rebirth Island, vorrete giocare in modo ottimale. Il fatto che certi settaggi siano più “ottimali” di altri, poi, è puramente soggettivo, quindi dovrete fidarvi di quella che rimane una mera approssimazione da parte nostra. Che voi giochiate su Android o su iOS, preparate carta e penna (se state leggendo sullo stesso cellulare con cui parteciperete ai match, altrimenti tenete aperta la pagina e basta…): partiremo dall’interfaccia.

Interfaccia | Le migliori impostazioni di Call of Duty Warzone Mobile

Le impostazioni di personalizzazione per Call of Duty Warzone Mobile sono molte, e le migliori toccano ogni possibile aspetto del gioco. L’interfaccia, detta anche heads-up display (HUD) per chi mastica il gergo, prevede preferenze da impostare in base ai pollici dello schermo di cui disponete sul dispositivo (se ci passate la ripetizione). Ci sono dei layout predefiniti come Classico e Popolare che ben svolgono il loro compito, ma potete sviscerare maggiormente la questione di qui in poi. Il layout dei tasti funziona bene su cellulare, un po’ meno su tablet: mappateli come ritenete opportuno.

Controlli su touch screen: generali | Le migliori impostazioni di Call of Duty Warzone Mobile

Passiamo ora agli elenchi puntati, supponendo vogliate qualcosa di più diretto. Partiamo dai comandi generali: ecco cosa vi consigliamo per le azioni più basilari.

Set di comandi

Fuoco manuale: Abilitato

Abilitato Fuoco automatico: Personalizzato

Gameplay

Raccoglimento automatico armi: Abilitato

Abilitato Raccoglimento automatico pistola di base: Abilitato

Abilitato Equipaggiamento automatico armi: Abilitato

Abilitato Opzioni di raccoglimento automatico armi: Slot iniziali

Slot iniziali Danni visibili: Assistenza abilitata

Assistenza abilitata Raccoglimento automatico loot: Abilitato

Abilitato Arrampicata automatica: Abilitata

Abilitata Paracadute: Manuale

Manuale Pulsanti di arrampicata sulle scale: Abilitati

Abilitati Abbassamento automatico: Abilitato

Abilitato Assistenza nel girare gli angoli: Disabilitata

Disabilitata Equipaggiamento automatico armatura: Abilitato

Movimento

Leva analogica virtuale: Analogica

Analogica Scatto automatico: Abilitato

Abilitato Modalità di rotazione telecamera: Accelerata

Accelerata Rotazione durante la mira: Abilitata

Abilitata Rotazione durante il fuoco: Abilitata

Abilitata Rotazione durante il lancio all’indietro: Abilitata

Abilitata Movimento in uscita dal montaggio dell’arma: Abilitato

Abilitato Ritardo in uscita dal montaggio dell’arma: Medio

Controlli su touch screen: combattimento, interazione e guida | Le migliori impostazioni di Call of Duty Warzone Mobile

Passiamo al resto dei controlli. In questo elenco puntato vedremo insieme le opzioni ottimali in combattimento, nell’interazione con alcuni elementi di gameplay e in caso di pilotaggio dei veicoli. A voi:

Combattimento

Grilletto: Fuoco manuale

Fuoco manuale Fuoco automatico sugli oggetti: Personalizzato

Personalizzato Veicoli: Solo nemici

Solo nemici Limite di gittata al fuoco automatico: Disabilitato

Disabilitato Comportamento delle armi a colpo singolo: Personalizzato

Personalizzato Fucili pesanti: Abilitato

Abilitato Fucili di precisione: Disabilitato

Disabilitato Movimento della mira durante il fuoco: Disabilitato

Disabilitato Scatto della mira col pulsante di fuoco: Disabilitato

Disabilitato Funzionamento della mira: Abilitato

Abilitato Messa a fuoco: Abilitato

Abilitato Armi corpo a corpo automatiche: Disabilitate

Interazioni

Sfondamento delle porte con lo scatto: Abilitato

Assistenza

Ricarica forzata: Solo con scatto

Solo con scatto Equipaggiamento armatura forzato: Disabilitato

Disabilitato Equipaggiamento di tutti i componenti dell’armatura: Abilitato

Abilitato Mira assistita: Abilitato

Veicoli

Controllo veicoli: Leva analogica

Giroscopio, controller, linee di contorno ed interfaccia in combattimento | Le migliori impostazioni di Call of Duty Warzone Mobile

Certo, è possibile effettuare trickshot col giroscopio, ma potreste voler evitare di azzardarli mentre tentate un colpo da lontano. Vedremo inoltre le impostazioni per il controller, per le linee di contorno e per l’interfaccia in combattimento. Ecco l’elenco:

Giroscopio

Giroscopio: Disabilitato

Controller

Movimento verticale telecamera invertito: Disabilitato

Linee di contorno

Linee di contorno compagni di squadra Battle Royale: Abilitate

Abilitate Linee di contorno compagni di squadra multiplayer: Abilitate

Abilitate Linee di contorno nemici Battle Royale: Abilitate

Abilitate Linee di contorno nemici multiplayer: Abilitate

Interfaccia in combattimento

Mostra fuoco rimasto: Sempre abilitato

Sempre abilitato Pulsanti di fuoco durante fuoco automatico: Abilitati

Abilitati Mostra munizioni (Warzone): Separate

Separate Mostra munizioni (multiplayer): Separate

Separate Mostra mirino (hitmarker): Abilitato

Abilitato Dimensioni hitmarker: Normali

Normali Trasparenza hitmarker: 1.00

Interfaccia per movimento, avvisi e tutorial | Le migliori impostazioni per Call of Duty Warzone Mobile

Concludiamo con questo elenco le impostazioni dell’interfaccia. Passeremo dunque al movimento, agli avvisi e ai vari tutorial.

Interfaccia in movimento

Blocco corsa automatica: Disabilitato

Disabilitato Cambio di posizione: Ibrido

Ibrido Leva fissa: Disabilitata

Disabilitata Telecamera invertita (orizzontale): Disabilitata

Disabilitata Telecamera invertita (verticale): Disabilitata

Interfaccia per gli avvisi

Avviso scorte: Abilitato

Abilitato Avviso interruzione di ricarica: Abilitato

Tutorial

Consigli in-game del tutorial: Disabilitati

Parametri di sensibilità | Le migliori impostazioni per Call of Duty Warzone Mobile

Ora parleremo della sensibilità della mira in due diversi frangenti. In generale si tratta di preferenze personali, ma consiglieremmo di partire da 6 sugli slider della sensibilità generica (quella delle leve virtuali, per intenderci), per poi ridurre quella della mira ADS (Aim-down-sights) nonostante il default di 3 (quando l’ideale è a quota 1, ma di nuovo, dipende perlopiù da voi).

Sensibilità di mira in prima persona

Sensibilità di mira (orizzontale): 65.00

65.00 Sensibilità di mira (verticale): 0.65

Sensibilità del controller

Sensibilità della leva orizzontale: 6

6 Sensibilità della leva verticale: 6

Sensibilità ADS

Moltiplicatore sensibilità ADS globale: 1.50

1.50 Sensibilità ADS allo zoom: Abilitata

Abilitata Moltiplicatore sensibilità ADS (zoom debole): 1.0

1.0 Moltiplicatore sensibilità ADS (zoom x2 e x3): 1.50

1.50 Moltiplicatore sensibilità ADS (zoom x4 e x5): 1.00

1.00 Moltiplicatore sensibilità ADS (zoom x6 e x7): 1.50

1.50 Moltiplicatore sensibilità ADS (zoom x8): 1.50

1.50 Moltiplicatore sensibilità ADS (zoom elevato): 5.00

5.00 Tempistiche nella transizione di sensibilità ADS: Graduali

Ma se avete un controller…

Naturalmente, nulla vi vieta di tagliare la testa al toro ed evitare in toto la caccia alle migliori impostazioni optando per una sana partita a Call of Duty Warzone Mobile con un bel controller. O meglio, più o meno. Seguite comunque le istruzioni qui sopra fino a quando non arrivate ai settaggi per il controller e la sensibilità ADS. Molto probabilmente preferirete alzare il tiro col controller, e di sicuro vorrete attenervi al 3 di default. E disattivare la sensibilità ADS sullo zoom, già che ci siete. Si tratta di parametri liberamente impostabili nel bel mezzo della partita, quindi sentitevi pure liberi di sperimentare.

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.