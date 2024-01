iPhone: come sbloccare la schermata “support apple.com/iphone/passcode”

In questa guida vogliamo andare ad esplorare con voi le varie possibilità per risolvere e sbloccare la schermata che appare quando avrete digitato troppe volte il codice di accesso sbagliato per sbloccare il vostro dispositivo mobile

Se si dimentica il codice di accesso dell’iPhone, il dispositivo negherà l’accesso e non sarà possibile utilizzare alcun servizio del telefono. Di solito, quando un dispositivo iOS dice “iPhone non disponibile”, sullo schermo bloccato compare l’URL “support.apple.com/iphone/passcode”. Cosa significa e come sbloccare l’iPhone senza codice di accesso? Troverete le risposte in questo articolo.

Informazioni sulla schermata “support.apple.com/iphone/passcode

Il messaggio “iPhone non disponibile” o “blocco di sicurezza dell’iPhone” è una delle misure di sicurezza di Apple per evitare che persone non autorizzate tentino di accedere al dispositivo. Dopo aver immesso più volte il codice di accesso in modo errato, verrà visualizzato il messaggio “support.apple.com/iphone/passcode” (solo con iOS 15.2 o superiore), che è un URL alla pagina di supporto Apple a cui è possibile accedere da qualsiasi dispositivo per ottenere maggiori informazioni su come sbloccare un iPhone non disponibile.

Come si sblocca la schermata “support.apple.com/iphone/passcode” se il vostro iPhone esegue una versione inferiore di iOS o se le informazioni fornite a questo link non sono applicabili al vostro dispositivo? Non preoccupatevi, ora condivideremo alcune soluzioni per sbloccare lo schermo bloccato dell’iPhone.

Modo 1: sbloccare l’iPhone con uno strumento dedicato

Se non siete soddisfatti delle soluzioni fornite da Apple o non funzionano per il vostro iPhone, allora l’utilizzo di uno sbloccatore iOS professionale per sbarazzarsi della schermata “support.apple.com/iphone/passcode” e sbloccare l’iPhone è una delle soluzioni migliori. iSunshare iPhone Passcode è un popolare strumento di sblocco iOS per rimuovere rapidamente tutti i tipi di blocco sul vostro dispositivo iOS, tra cui il blocco dello schermo, l’ID Apple, il passcode dell’ora dello schermo, la restrizione MDM e così via.

Fase 1: Se non avete iSunshare iPhone Passcode Genius sul computer, scaricatelo e installatelo prima.

Fase 2: Avviare il software, selezionare l’opzione “Sblocca schermata di blocco” e fare clic su “Avvia” per confermare che si desidera continuare.

Fase 3: Collegate l’iPhone al computer con un cavo USB e mettetelo in modalità di recupero. Una volta fatto, cliccate su “Next” e il software riconoscerà e caricherà automaticamente le informazioni del vostro iPhone.

A questo punto, fare clic su “Download” per ottenere il pacchetto del firmware e attendere pazientemente il completamento del processo di download.

Fase 4: Quando il pacchetto firmware è pronto, fate clic su “Sblocca” e il software inizierà a sbloccare l’iPhone.

Tenete il dispositivo collegato al computer finché il software non visualizza il messaggio “Unlocked Screen Successfully”. Dopodiché, potrete accedere al vostro iPhone senza alcun codice di accesso.

Modo 2: reimpostare il passcode dell’iPhone sulla schermata di blocco [iOS 17]

Apple offre un’opzione nella schermata iPhone non disponibile visualizzata sui dispositivi iOS 17 per reimpostare il codice di accesso dell’iPhone senza perdere alcun dato. Si noti che questa opzione è disponibile solo per 72 ore dopo la modifica del nuovo codice di accesso e richiede che il dispositivo sia connesso a una rete cellulare o Wi-Fi.

Fase 1: Inserite più volte il codice di accesso errato sul vostro iPhone fino a quando sul display non compare la scritta “iPhone non disponibile, riprovare tra 1 minuto”, quindi toccate il pulsante “Hai dimenticato il codice di accesso?” sullo schermo.

Fase 2: selezionare l’opzione “Inserisci un codice di accesso precedente” e inserire il vecchio codice di accesso per accedere al dispositivo.

Fase 3: Inserite e confermate la nuova password e poi potrete utilizzarla per sbloccare il vostro iPhone senza perdere i dati e le impostazioni dei file.

Modo 3: cancellare l’iPhone con l’ID Apple [iOS 15.2 o superiore].

Se si dispone di un dispositivo con iOS 15.2 o iOS 16 e si è connessi a una rete cellulare o Wi-Fi, sullo schermo appare l’opzione “Cancella iPhone” invece di “Passcode dimenticato”, che consente all’utente di resettare il dispositivo per sbloccare il “supporto apple com iphone passcode” senza utilizzare un computer.

Fase 1: toccate l’opzione “Cancella iPhone” nell’angolo in basso a destra della schermata di blocco dell’iPhone e poi toccate di nuovo “Cancella”.

Fase 2: Vi verrà ricordato di “Uscire dall’ID Apple”, inserire la password dell’ID Apple e fare clic su “Cancella iPhone” per rimuoverlo dal vostro account; anche il codice di accesso dell’iPhone verrà rimosso durante il processo di cancellazione.

Modo 4: cancellare l’iPhone con Trova il mio [Tutti gli iOS]

Come si sblocca la schermata “support-apple-com-iphone-passcode” quando l’opzione di cancellazione non funziona? Se l’iPhone bloccato ha “Trova il mio” abilitato, è possibile cancellare l’iPhone in remoto da un altro dispositivo per risolvere il problema; questo metodo funziona per tutti gli iOS.

Fase 1: aprire l’app “Trova il mio” su un altro dispositivo iOS o visitare “icloud.com/find” su qualsiasi dispositivo.

Fase 2: inserire l’ID Apple e la password per accedere, quindi selezionare l’iPhone bloccato dall’elenco “Tutti i dispositivi” e fare clic su “Cancella questo dispositivo“.

Fase 3: inserire nuovamente le credenziali dell’ID Apple quando richiesto, quindi fare clic su “Cancella” per confermare che iCloud prenderà tutti i dati e le impostazioni dell’iPhone, compreso il codice di accesso.

Modo 5: ripristinare l’iPhone con iTunes

Non importa se la versione del vostro iPhone è inferiore a iOS 15.2 e la funzione “Trova il mio” è disattivata, purché abbiate un computer accessibile, potete usare iTunes per ripristinare il vostro iPhone e sbarazzarvi della schermata “support-apple-com-iphone-passcode”, e il dispositivo otterrà la versione iOS più recente.

Fase 1: Collegare l’iPhone bloccato al computer tramite un cavo dati USB, spegnere il telefono e impostarlo in modalità di recupero.

Fase 2: Avviare iTunes e una volta che iTunes rileva che il vostro iPhone è in modalità di recupero, apparirà una finestra pop-up con le opzioni “Aggiorna” e “Ripristina“.

Fase 3: Selezionate l’opzione “Ripristina” e confermate la selezione. iTunes inizierà immediatamente il processo di ripristino dell’iPhone. Al termine del processo, il codice di accesso verrà rimosso dall’iPhone.

Conclusione

Quando l’iPhone è in blocco di sicurezza, visualizzerà “support.apple.com/iphone/ passcode” sulla schermata di blocco per guidare meglio l’utente a risolvere il problema dell’impossibilità di accedere al dispositivo. Inoltre, è possibile scegliere altre soluzioni come iPhone Passcode Genius, Trova il mio o iTunes. Spero che questo articolo possa esservi utile.

