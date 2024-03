Reboot dei Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp?

Il produttore della saga dei Pirati dei Caraibi conferma la lavorazione di un reboot della serie, ma senza il Capitano Sparrow a bordo

Il produttore di Pirati dei Caraibi, Jerry Bruckheimer, ha dichiarato che c’è l’intenzione di riavviare il franchise di Pirati dei Caraibi. Tuttavia il produttore ha fatto anche capire di non fare affidamento su un ritorno di Johnny Depp nei panni del protagonista, Jack Sparrow. Jerry Bruckheimer ha, inoltre, spiegato che fare un reboot è in un certo senso più facile, dal momento che non c’è la necessità di aspettare la scelta degli interpreti dei personaggi principali. Bruckheimer aveva già anticipato nel 2022 che Depp non avrebbe più partecipato a pellicole dedicate ai Pirati dei Caraibi. Il più recente film a cui ha partecipato Johnny Depp è del 2017. Dopodiché l’attore è stato coinvolto nel processo per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard. Tuttavia, malgrado la vittoria al processo negli USA, l’attore ha perso una causa per diffamazione nel Regno Unito ed è per questo che Johnny Depp è diventato un attore difficile da gestire ad Hollywood da allora.

Altri tentativi di reboot dei Pirati del Caraibi

Anche se la serie Pirati dei Caraibi è rimasta commercialmente valida, in termini di criticità è fortemente diminuita dall’uscita del primo film della saga nel 2003. L’unica costante della serie è stata la presenza di Johnny Depp nel ruolo del Capitano Jack Sparrow. Tuttavia per un po’ di tempo si sono lanciate delle idee per nuovi film del franchise. Nel 2020 infatti è trapelata la notizia di due film in lavorazione. Si trattava di un sesto capitolo della saga scritto da Craig Mazin e Ted Elliot e di un reboot guidato da Margot Robbie e scritto da Christina Hodson. Nel 2022, la Robbie ha dichiarato che il progetto al femminile del reboot era stato cancellato. In seguito Bruckheimer ha confermato che lo studio stava dando la priorità alla sceneggiatura di Mazin ed Elliott.

E voi cosa ne pensate? Andreste a vedere un reboot sui Pirati dei Caraibi senza Johnny Depp?

