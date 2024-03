Lazio-Juventus: dove vedere la partita?

Ci si appresta a vivere una sfida senza esclusione di colpi. Ma dove vedere Lazio-Juventus? Scopriamolo in questo articolo

I diritti televisivi sono un punto fermo di questa nuova dimensione calcistica. Il primo segnale di questo cambiamento è legato alla Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a poterne vantare la piena esclusività. Se ciò tende a rappresentare un vero e proprio vantaggio per le società che godono degli introiti, segnala d’altro canto un aspetto negativo per gli utenti, costretti a loro volta a cercare numerose informazioni in merito alle gare. Per questo motivo l’articolo in questione vuole spiegare dove vedere Lazio-Juventus e chi potrebbe giocare dal primo minuto.

La giornata 30 mostra dunque un palinsesto molto importante, con due compagini che hanno bisogno di vincere per ritrovare la strada giusta.

Dove vedere Lazio-Juventus: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al nono posto con 43 punti, la Lazio vive una situazione di classifica molto complessa. Dopo tre ko di fila la squadra è ritornata a vincere, pur non apparendo convincente. La Juventus è invece terza a 59 punti, ma con un solo successo nelle ultime cinque. Emergenza per entrambe e necessità di fare punti. Scopriamo allora dove poter vedere Lazio-Juventus, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, con sede a Londra, ha conquistato il suo posto all’interno del mondo del calcio. Infatti allo stato attuale soltanto DAZN permette la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende poi alle gare di Serie B e si concentra sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà modo di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard con un costo di 30,99 € e il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, grazie al quale si può utilizzare l’app da due dispositivi simultaneamente. Servirà perdersi in pochissimi passaggi, cliccando sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Passando alla dinamica Sky, la carta dei servizi mostra delle differenze. Per la Serie A sono garantite tre partite per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può contare l’intero palinsesto. A ciò si aggiungono le i match dei club esteri e gli appuntamenti europei, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, quali Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, con giusto qualche operazione da svolgere, come cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Archiviata la parentesi piattaforme, si passa alla risposta tanto attesa: Lazio-Juventus sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Sabato 30 Marzo, alle ore 18:00, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico di Roma. Si ricorda quanto sia importante possedere una VPN durante la navigazione su internet.

Lazio-Juventus, probabili formazioni

Due squadre con importanti assenze (come quelle di Provedel e Vlahovic) e sotto la lente di ingrandimento.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Gila, Romagnoli, Casale; F. Anderson, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Zaccagni, Luis Alberto; Immobile.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean.

Una delle due riuscirà ad imporsi? Dateci il vostro riscontro. Intanto rimanete collegati su tuttotek.it per non perdervi nessuna notizia legata al mondo social e web.