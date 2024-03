Il Teorema di Margherita: il trailer del film di Anna Novion

Ecco il trailer di Il teorema di Margherita, al cinema con Wanted, Miglior rivelazione femminile ai César Awards 2024

È arrivato grazie a Wanted Cinema nei cinema il 28 marzo il dramma francese interpretato da Ella Rumpf Il teorema di Margherita. Il film scritto e diretto da Anna Novion è stato presentato al Festival di Cannes 2023, candidato a due César Awards 2024, oltre al premio come Miglior rivelazione femminile alla protagonista.

La regista francese Anna Novion torna alla regia, dopo alcuni anni di assenza, con un film che vede protagonista la brillante studentessa di matematica Margherita, unica donna del corso, in procinto di terminare la sua tesi. Mentre Margherita dimostra la sua teoria davanti a un’aula gremita, un collega nota una falla nel teorema esposto. Un piccolo, ma fatale, errore inficia il lavoro di anni e fa crollare le certezze e l’autostima della giovane, mettendo in discussione la volontà di Margherita di affermarsi come matematica. La crisi personale di Margherita è il punto di svolta che la riconnette alla vita reale e sociale che fino ad allora aveva trascurato per dare la precedenza agli studi. Scopre così che la sua mente matematica le può fare guadagnare molti soldi con un gioco, il mah-jong, che ben presto diventa la sua sfida quotidiana alla sorte.

Il teorema di Margherita: il trailer e il cast del film francese

Il teorema di Margherita è un coming-of-age ambientato nell’affascinante mondo della matematica, un contesto da sempre fortemente maschile. Le figure incisive della madre (Clotilde Courau) e dell’esuberante amica ballerina (Conia Bonny) contribuiscono a dare al film una forte connotazione femminile.

Ma il contraltare maschile del cast non è da meno, grazie alle convincenti interpretazioni di Julien Frison nei panni di un compagno di studi altrettanto brillante e soprattutto di Jean-Pierre Darroussin, tra i maggiori attori francesi in attività e noto per importanti collaborazioni con registi come Alain Resnais, Jean-Jacques Annaud, Aki Kaurismaki e soprattutto Robert Giuediguian, nei panni del duro professore di Margherita.

