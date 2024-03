PS5: guida all’acquisto, le caratteristiche tecniche da conoscere

In questo articolo vogliamo darvi una mano nel destreggiarvi fra i vari modelli di PS5 disponibili: una guida all’acquisto, se vogliamo

La PS5 è la più recente console di gioco di Sony: offre un’esperienza rivoluzionaria grazie alla straordinaria velocità e alle potenti componenti hardware che la compongono.

Si caratterizza per tempi di caricamento praticamente istantanei e un’esperienza di gioco senza precedenti, motivo del grande successo riscontrato .

Ma quali sono le caratteristiche tecniche della console PS5 e quali sono le differenze con la PS5 Slim? in questo articolo approfondiremo le caratteristiche che rendono questa console formidabile.

PS5: tutte le caratteristiche tecniche

I giochi su PS5 elevano l’esperienza videoludica a un nuovo livello, offrendo una grafica eccezionale e sfruttando la tecnologia del ray-tracing per un realismo senza precedenti.

La possibilità di godere di risoluzioni 4K su TV compatibili, con frequenze dei fotogrammi fino a 120 fps e un output a 120 Hz sui display 4K, garantisce un‘immersione totale nel mondo virtuale con dettagli straordinariamente nitidi e movimenti ultra-fluidi.

La tecnologia HDR amplifica la gamma di colori su TV HDR, regalando un‘esperienza visiva più ricca e vibrante. Inoltre, l’output 8K consente di sfruttare al massimo la risoluzione su display compatibili, raggiungendo la straordinaria risoluzione di 4320p.

I tempi di caricamento sono praticamente istantanei, offrendo una transizione fluida e senza interruzioni tra le diverse fasi del gioco e migliorando perciò l’esperienza complessiva. Tutto questo è possibile grazie alla potenza combinata della CPU, GPU.

La memoria interna è ampia: si tratta di 825 GB di spazio di archiviazione. Un dato considerevole ma la crescente complessità dei giochi moderni ha portato a una maggiore richiesta di capacità di archiviazione.

Fortunatamente, la PS5 offre una soluzione pratica: si può sempre ampliare la memoria interna tramite SSD, contribuendo a garantire prestazioni ottimali durante le sessioni di gioco.

PS5 e PS5 slim: differenze tecniche

La recente versione rivisitata della PS5 presenta un design rinnovato rispetto al modello precedente, ma è importante sottolineare che non si tratta di una “PS5 Pro” di metà generazione, come accaduto con la PlayStation 4.

In termini di specifiche e potenza, la console rimane invariata rispetto al modello originale del 2020, mantenendo le stesse performance nei giochi.

Una delle modifiche più evidenti riguarda le dimensioni della console: Sony ha dichiarato una riduzione del 30% nel volume rispetto al modello precedente, ed è questo che contribuisce a rendere la PS5 Slim più compatta e maneggevole.

La capacità di archiviazione è stata potenziata, passando dagli originali 825 GB a un più generoso taglio da 1 TB. Questo incremento rappresenta una gradita aggiunta per gli appassionati di videogiochi, dal momento in cui dà l’opportunità di beneficiare di maggiore spazio per salvare i propri titoli preferiti.

È importante notare che, nonostante la nuova versione, tutti i giochi PS5 rimangono compatibili con il modello rinnovato. Non ci sono miglioramenti nelle prestazioni e nessun titolo è accessibile solo ai possessori della nuova PS5 Slim.

Gli accessori standard della PS5, come controller, cuffie e telecomandi, sono anch’essi compatibili con la nuova versione.

Possiamo definire la PS5 Slim come un’opzione aggiornata e più compatta, con un significativo aumento di spazio di archiviazione, che ha mantenuto allo stesso tempo la potenza e la compatibilità con giochi e accessori della versione precedente.