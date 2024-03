Napoli-Atalanta: dove vedere la partita?

Si ritorna a giocare dopo una lunga sosta nazionali. Ben tre i big match in programma: scopriamo dove vedere Napoli-Atalanta

I diritti tv sono diventati parte integrante del mondo del calcio e sempre più pressanti. Lo dimostra la stessa Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur solo questa possa vantarne la piena esclusività. Questo rappresenta un vero e proprio aspetto positivo per le società che godono degli introiti, registrando però un aspetto negativo per gli utenti, costretti allora a ricercare molte notizie sulle gare in programma. Ecco dunque che l’articolo in questione ha un obiettivo più chiaro e preciso: spiegare dove vedere Napoli-Atalanta e quali sono le probabili formazioni.

La giornata 30 si apre così con una sfida di alto livello in chiave Europa, tra due club chiamati a fare sempre meglio.

Dove vedere Napoli-Atalanta: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al settimo posto in classifica con 45 punti, il Napoli arriva da tre pareggi e due vittorie, uno score abbastanza positivo, nonostante il rendimento complessivo non proprio soddisfacente. L’Atalanta è invece sesta con 47 punti, a causa di due sconfitte che ne hanno arrestato la corsa. L’Europa League può quindi essere alla portata di entrambe e la gara rappresenta a tutti gli effetti un’occasione per ripartire. Scopriamo quindi dove poter vedere Napoli-Atalanta, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, ha guadagnato la sua posizione all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solamente DAZN può garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide di Serie B e si concentra anche sugli incontri di PFC e UFC. L’abbonamento mensile porta tra l’altro a due soluzioni: il pacchetto standard con un costo di 30,99 € e il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, con cui si ha l’occasione utilizzare l’app da due dispositivi in contemporanea. Basterà perdersi in poche operazioni, cliccando sul link diretto che rimanda al sito.

Passando alla quesitone Sky, si nota una carta dei servizi diversa. Per la Serie A sono tre le gare previste per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può contare l’intero calendario. A ciò si aggiungono i match dei club esteri e gli appuntamenti di stampo europeo, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, quali NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento prevede un costo di 14,99 € al mese, ci vorrà pochissimo tempo, potendo cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Archiviata la discussione piattaforme, arriviamo al punto principale: Napoli-Atalanta sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Sabato 30 Marzo, alle ore 12:30, terreno di gioco lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Si rammenda quanto sia importante utilizzare una VPN durante la propria permanenza su internet.

Napoli-Atalanta, probabili formazioni

Squadre diverse ma con obiettivi affini, pronte a battagliare per ottenere i 3 punti.

Di seguito le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Lookman

Chi delle due potrà sorridere? Dateci un vostro parere. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news del mondo social e web.