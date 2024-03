Torino-Monza: dove vedere la partita?

Il Sabato si traveste da Domenica e racconta un’altra partita. Ma dove vedere Torino-Monza? Scopriamolo in questo articolo

I diritti tv fanno ormai parte integrante di questo nuovo mondo del calcio, che presenta spesso cambiamenti. Il primo è quello legato alla Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a poterne vantare la piena esclusività. Se questo rappresenta un vero e proprio vantaggio per le società che godono degli introiti, registra però un aspetto negativo per gli utenti, costretti a loro volta a cercare numerose informazioni in merito alle sfide. Pertanto l’articolo vuole rispondere all’interrogativo più comune, ovvero dove vedere Torino-Monza e chi potrebbe scendere in campo.

La giornata 30 si presterà a mettere una contro l’altra due club che hanno praticamente ottenuto la salvezza.

Dove vedere Torino-Monza: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Undicesimo con 41 punti, il Torino di Juric continua a cantare nella propria testa il motivetto “Vorrei ma non posso”, rimanendo nella cosiddetta zona grigia e finendo nel dimenticatoio. Il Monza è decimo con 42 punti, ormai salvo e pronto a fare un ulteriore salto di qualità nella prossima stagione. Andiamo a scoprire dove poter vedere Torino-Monza, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, ha conquistato il suo posto all’interno del mondo del calcio. Infatti allo stato attuale solo DAZN permette la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle sfide di Serie B e si concentra anche sugli incontri di PFC e UFC. L’abbonamento mensile si apre a due soluzioni: il pacchetto standard con un costo di 30,99 € e il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, con cui si può usare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Basterà compiere pochi passaggi, cliccando sul link diretto che rimanda al sito.

Passando alla dinamica Sky, la carta dei servizi appare differente e ampia. Per la Serie A sono garantiti tre match per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può contare l’intera calendarizzazione. A ciò si aggiungono le sfide delle squadre estere e gli impegni di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altre discipline, come NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento mensile mostra un costo di 14,99 €, con pochissime operazioni da effettuare, come cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Chiusa la discussione, si passa allo snodo principale: Torino-Monza sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Sabato 30 Marzo, alle ore 15:00, terreno di gioco lo Stadio Olimpico Grande Torino della medesima città. Non dimenticate di usufruire della VPN per viaggiare in totale sicurezza.

A poche ore dal fischio di inizio, accomodatevi sul divano e gustatevi il match, o dalla televisione oppure da un qualsiasi dispositivo.

Torino-Monza, probabili formazioni

Due squadre ormai salve che possono semplicemente puntare a fare ancora meglio.

Scopriamo le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Ricci, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Zapata, Okereke.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, A. Carboni; Gagliardini, Pessina; Maldini, Colpani, Mota; Djuric.

Regnerà l'equilibrio, oppure una delle due si confermerà migliore?