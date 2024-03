Borderlands 4: il gioco è ufficialmente in sviluppo!

Non dire 4 se non ce l’hai nel sacco: Take-Two Interactive ha annunciato ufficialmente lo sviluppo del prossimo (e insperato) Borderlands

Forse chiamarlo come tale è prematuro, ma per brevità e comodità nostra possiamo apertamente parlare dello sviluppo di Borderlands 4. Lo ha rivelato Take-Two Interactive nel mezzo del grande marasma che è stato l’acquisizione di Gearbox Software da Embracer Group. Non solo, si parla di un titolo “attivamente in lavorazione”, e stando a Randy Pitchford è anche “la cosa più grandiosa che abbiamo mai creato.” L’ultimo arrivato della serie principale è stato il terzo capitolo nel 2019, mentre nel 2022 abbiamo visto lo spin-off Tiny Tina’s Wonderlands. Anche per quest’ultimo, in via meno ufficiale in questo caso, pare che un seguito sia equamente in gestazione. Ne sapremo di più in seguito, supponiamo.

Lo sviluppo di Borderlands 4: cosa sappiamo?

Non è tutto Borderlands 4 quel che è in sviluppo presso Gearbox, poco ma sicuro. Ci sono sei “progetti di intrattenimento interattivo principali”, per essere precisi. Si tratta di cinque sequel, il già citato capitolo non ufficialmente numerato nella saga prossima alla trasposizione cinematografica e il prossimo Homeworld, con l’aggiunta di “almeno una” nuova IP. E questo, naturalmente, senza contare l’acquisizione. Take-Two infatti vede molte opportunità nella possibilità di “investire in nuovi progetti ed espandere i franchise di Gearbox.” Il team di sviluppo e il colosso videoludico hanno precedentemente collaborato per ogni Borderlands, pure nel periodo di Embracer. Stando a Randy Pitchford, l’accorpamento permetterà allo sviluppatore di “ascendere al prossimo livello.” Vedremo.

