Il grande momento è giunto, i nostri mostri giganti preferiti sono tornati. Da oggi è disponibile al cinema Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero, prenota ora i tuoi biglietti per andare a vederlo!

Oggi è un grande giorno per tutti i fan di Godzilla e Kong. Finalmente è arrivato al cinema il nuovo film del Monsterverse, stiamo parlando di Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero! Da oggi puoi prenotare i biglietti per andare a vederlo con la tua famiglia o con i tuoi amici! Da tempo aspettavamo un ritorno dei nostri leggendari e mostruosi eroi sul grande schermo, l’ultima volta che li abbiamo visti al cinema è stato nel 2020 con Godzilla VS Kong. Purtroppo per noi italiani, però, ai tempi non abbiamo potuto vedere il film al cinema a causa della pandemia, ma ora i tempi sono cambiati e possiamo vedere questo epico film direttamente sul grande schermo! Prima di gettarvi in sala però, vi rimandiamo all’ordine cronologico del Monsterverse.

In questa nuova grandiosa e leggendaria avventura rivediamo i nostri amatissimi Godzilla e Kong alle prese con una minaccia che il mondo non ha mai visto prima. La minaccia è rappresentata da King Skar, un gigantesco scimmione della stessa razza di Kong che, come indica il titolo, vuole instaurare un nuovo impero con altri simili di Kong e dominare il mondo spazzando via la razza umana. Godzilla e Kong dovranno collaborare per fermare questa minaccia, dopo le vicende di Godzilla VS Kong. La loro alleanza sarà essenziale affinché il mondo si salvi. I nostri eroi e difensori dell’umanità ce la faranno? Nascerà un’amicizia tra i due ex rivali? Queste sono domande a cui troverai delle risposte andando al cinema!

Lo andrete a vedere? Cosa vi aspettate da questo grandioso film? Diteci la vostra con un commento qui sotto. Restate sintonizzati con noi per la recensione di Godzilla X Kong: Il Nuovo Impero e molto altro dal mondo del cinema!

