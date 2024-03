Godzilla X Kong: Il Nuovo Impero, uscita e tutto ciò che sappiamo

Il nuovo film del Monsterverse, Godzilla X Kong: Il Nuovo Impero, è ora in uscita nelle sale cinematografiche italiane. Facciamo un resoconto di quello che sappiamo finora e cosa è successo prima di questo film

Questo è un momento che molti fan del Monsterverse stavano aspettando, soprattutto perché non vediamo un film del franchise al cinema dai tempi di Godzilla: King of the Monsters, film uscito ormai nel lontano 2019. Durante questo lasso di tempo abbiamo avuto anche Godzilla VS Kong, che purtroppo non abbiamo potuto vedere al cinema a causa della pandemia di Covid nel 2020. Ma ora è arrivato il momento della rivalsa per i mostri anche nel nostro paese, anche se abbiamo avuto un ritorno di Godzilla al cinema con Godzilla Minus One, che tra le altre cose si è anche guadagnato un Oscar per i migliori effetti speciali, battendo rivali come Guardiani della Galassia Vol. 3 e Mission Impossible: Reckoning. Ora facciamo un resoconto di cosa sappiamo su Godzilla X Kong: Il Nuovo Impero, già in uscita nelle sale, il trailer e il cast!

L’uscita di Godzilla X Kong: Il Nuovo Impero ci prepara a una grande battaglia

Quello che sappiamo è che questo film è il sequel diretto di Godzilla VS Kong, film in cui i due giganteschi mostri si sono scontrati e poi uniti nel finale per combattere contro Mechagodzilla, il vero villain del film. Godzilla e Kong hanno unito le forze per salvare l’umanità e il pianeta, e pare che ora dovranno farlo di nuovo. Godzilla è diventato Re dei Mostri sconfiggendo Re Ghidora nel secondo film a lui dedicatogli, mentre Kong si è messo alla prova combattendo contro il Re, sotto la supervisione di un gruppo della Monarch. Quest’organizzazione, come abbiamo già visto da Godzilla VS Kong, è corrotta e piena di persone con brutte intenzioni, motivo per cui Godzilla ha distrutto ogni base dell’azienda che ha trovato.

Ora che le cose si sono chiarite, Godzilla e Kong sono diventati alleati e questa sarà l’unica ancora di salvezza dell’umanità per affrontare la nuova grande minaccia, Re Skar. Questo personaggio ha radunato un gruppo di simili di Kong per costruire un nuovo impero e spazzare via l’umanità, ricordando che la Terra è sempre appartenuta ai Titani. Vedremo di nuovo Rebecca Hall nei panni della dottoressa Ilene Andrews, colei che sorveglia Kong, affiancata ancora dalla piccola bambina sordomuta Jia e di nuovo Brian Tyree Henry nei panni di Bernie Hayes, ex dipendente della Monarch disposto a distruggere l’organizzazione dall’interno aiutando Godzilla. Tra le new entry abbiamo Dan Stevens nei panni di Trapper, un pilota che condurrà i tre nella Terra Cava. Nel film verranno svelati alcuni segreti su questo luogo mistico e sul passato dei Titani.

