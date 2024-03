Genoa-Frosinone: dove vedere la partita?

Un Sabato ricchissimo di gare, fatte di gare salvezza e scontri al vertice. Scopriamo allora dove vedere Genoa-Frosinone

I diritti televisivi fanno ormai parte di questo nuovo sistema calcistico, in continuo mutamento. Lo si evince già dalla Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene sia quest’ultima a poter vantare la piena esclusività. Se ciò rappresenta un vero e proprio vantaggio per le società che godono degli introiti, registra però un lato negativo per gli utenti, costretti a loro volta ad informarsi su ogni aspetto della sfida. Per questo motivo entra in azione l’articolo in questione, con un intento preciso: raccontare dove vedere Genoa-Frosinone e scoprire quelli che saranno – verosimilmente – i protagonisti.

La giornata 30 metterà a confronto due club che sono arrivati in punta di piedi e che hanno oramai preso strade diverse.

Dove vedere Genoa-Frosinone: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Al dodicesimo posto in classifica con 34 punti, il Genoa di Gilardino vive nella cosiddetta zona grigia, ben distante dalla zona retrocessione e dal pericolo Serie B. Il Frosinone è invece terzultimo con 24 punti ed è in piena emergenza con la salvezza che appare sempre più difficile da raggiungere. Scopriamo dunque dove poter vedere Genoa-Frosinone, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede a Londra, ha conquistato il suo posto all’interno del mondo del calcio. Attualmente infatti soltanto DAZN riesce a garantire la visione dell’intero palinsesto della Serie A. Il servizio si estende alle gare di Serie B e si concentra anche sugli incontri di PFC e UFC. L’abbonamento mensile si apre a due soluzioni: il pacchetto standard con un costo di 30,99 € e il pacchetto plus con un costo di 45,99 €, con il quale si ha modo di usare l’applicazione da due dispositivi in simultanea. Occorrerà così compiere pochi gesti, cliccando sul link diretto che riporta al sito ufficiale.

Passando alla dinamica Sky, le cose sono del tutto diverse. Per la Serie A sono garantire tre gare per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che può contare l’intera calendarizzazione. A ciò si aggiungono le partite delle squadre estere e gli impegni di natura europea, legati a Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altre discipline, come NBA, Tennis, Formula 1 e MOTOGP. L’abbonamento prevede un costo di 14,99 € mensili, ci vorrà pochissimo tempo, potendo cliccare sul link che rimanda a NOWTV.

Chiusa la discussione, si giunge al punto principale: Genoa-Frosinone sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Sabato 30 Marzo, alle ore 15:00, teatro dell’incontro lo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Ricordiamo sempre l’utilizzo di una VPN.

Genoa-Frosinone, probabili formazioni

Progetto permanenza e sogno salvezza, due neopromosse che vivono momenti diversi.

Ecco quali sono le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Retegui.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Gelli.

Una delle due riuscirà ad avere la meglio? Esprimete la vostra opinione. Per non perdervi nessun aggiornamento sulle news del mondo social e web non dimenticate di seguire tuttotek.it.