C’è Ancora Domani: sembra che Lady GaGa voglia realizzarne un remake

Circola voce ad Hollywood che Lady GaGa sia interessata all’acquisto dei diritti di C’è Ancora Domani per realizzarne un remake Hollywoodiano

Secondo le voci che circolano ad Hollywood sembra che Lady GaGa sia interessata ad acquisire i diritti di C’è Ancora Domani, l’ultimo, acclamato, film di Paola Cortellesi. Sembra che la cantante sia interessata a realizzarne una versione Hollywoodiana nella quale interpreterà la protagonista. Si tratta di una notizia che al momento non ha nulla di ufficiale, quindi bisogna solo attendere per vedere se questa news sarà confermata o smentita e, di conseguenza, se il progetto sarà realizzato o meno. Sembra proprio che la popstar sia rimasta colpita da questa pellicola. In effetti non sarebbe l’unica, infatti, bisogna ricordare che si tratta del primo incasso dell’anno in Italia, perciò pare che Lady GaGa abbia incaricato il suo staff di assicurarsi l’acquisto dei diritti del film per poterne realizzare un remake americano.

Le esperienze cinematografiche di Lady GaGa prima di C’è Ancora Domani

Non sappiamo ancora come si svolgeranno le cose, dal momento che si tratta ancora di una notizia non ufficiale. Tuttavia se la cosa dovesse andare in porto, non si tratterebbe certo della prima esperienza cinematografica della cantante. Infatti ricordiamo che la cantante ha già recitato nella serie televisiva American Horror Story, poi ha recitato in qualità di coprotagonista al fianco di Bradley Coopeer nel film A Star is Born (per il quale ricordiamo la vittoria dell’Oscar per la miglior canzone Shallows) e poi è stata anche diretta da Ridley Scott nel film House of Gucci. Presto la vedremo indossare i panni di Harley Quinn al fianco di Joaquin Phoenix in Joker: Folie à Deux, sequel del film del 2019, per il quale l’attore vinse il premio Oscar.

E voi pensate che Lady GaGa si assicurerà i diritti di C’è Ancora Domani? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

