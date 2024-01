Con il termine “camper” si indicano una serie di veicoli, in questa guida analizzeremo nel dettaglio i vari tipi di camper, inclusi anche i tipi di motori, il peso in relazione al tipo di patente posseduta, i tipi di riscaldamento, di bagno ed infine dei garage: spiegheremo come acquistare un camper con 5 consigli da seguire

I camper sono il modo migliore per potersi godere una bella vacanza in famiglia o tra amici. Magari stavi pensando di comprarne uno per goderti i tuoi viaggi nel migliore dei modi e al massimo del relax, con la possibilità di sostare ovunque tua voglia, ricordando però sempre di rispettare il Codice Stradale e mantenere la calma durante la guida. Il camper è il modo più tranquillo per viaggiare, ma ci sono varie cose che devi sapere prima di acquistarne uno.

Tipologia di camper | Acquistare un camper: cinque consigli da seguire

La prima cosa da fare è scegliere il tipo di camper che più si adatta alle tue esigenze. Qui trovi tutti i vari tipi, ma noi li analizziamo nel dettaglio: ci sono i camper furgonati (detti anche van), ovvero tutti quei camper che nascono come furgone e poi si trasformano in camper. Sono molto vantaggiosi perché sono meno ingombranti e soprattutto consumano di meno. Poi ci sono i camper profilati, che danno più spazio, ma consumano di più. Abbiamo anche i camper mansardati, meglio conosciuti come autocaravan, che sono più spaziosi ma più ingombranti. Infine ci sono i motorhome (integrali), che sono i camper più spaziosi e non consumano neanche molto, ma la spesa grossa sta nell’acquisto e nella riparazione.

Motorizzazione del camper | Acquistare un camper: cinque consigli da seguire

Una scelta importante da fare è il tipo di motorizzazione del camper. Quelli di ultima generazione offrono 115, 130, 150 e 180 cavalli. Quelli da 115 sono i più economici dal punto di vista dei consumi e delle spese di bollo ed assicurazione e di solito sono piccoli camper. Quelli da 180 cavalli sono i più esuberanti e i più costosi dal punto di vista dei consumi, molto di più rispetto agli altri. Mentre quelli da 130 e 150 cavalli sono i più comuni poiché sono i migliori per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo, infatti offrono tanta potenza ma costi di consumo bassi.

Valutare la massa e la patente in possesso | Acquistare un camper: cinque consigli da seguire

Quando scegli un camper, ricordati della massa del veicolo che stai per acquistare e confrontala con la patente che hai in possesso. Nella maggior parte dei casi puoi guidare un camper tranquillamente con la patente di categoria B, anche se fanno eccezione quelli che superano i 35 quintali e che richiedono la patente C per essere guidati. Se hai solo una patente B e cerchi solo quelli che si possono guidare con questo tipo di patente, ricorda che quanto più è pesante, quanto meno puoi caricare. Se invece possiedi una patente C, puoi guidare i camper al di sopra di 3,5 tonnellate.

Sistema di riscaldamento | Acquistare un camper: cinque consigli da seguire

Una volta che hai scelto il tipo di camper e la motorizzazione, devi scegliere il tipo di sistema di riscaldamento. Di questi sistemi ce ne sono di 4 tipi: quello più diffuso è un sistema combinato tra boiler e caldaia a gas, le caldaie possono avere potenze di 4 o 6 kw (consigliamo le caldaie più potenti solo se scegli un camper molto grande e se lo usi nei periodi invernali o in montagna). Se usi il camper in montagna, puoi comprare un radiatore a gasolio, che non consuma il gas delle bombole in dotazione al veicolo, ma usa il gasolio presente nel serbatoio. La soluzione di riscaldamento più costosa ma più efficace è la caldaia Alde, una caldaia abbinata ad un circuito di radiatori.

Garage del camper | Acquistare un camper: cinque consigli da seguire

La maggior parte dei camper hanno un vagone nella parte posteriore (detto anche garage). Qui dentro si possono mettere gli oggetti più ingombranti e di solito è illuminato, riscaldato e dotato di ganci per l’ancoraggio di elastici e cinghie. Spesso lo si usa per metterci delle biciclette, ma ci si può mettere anche il motorino. Quando stai per scegliere il camper, chiedi all’allestitore quali possibilità hai in fatto di garage e scegli quello che più si adatta alle tue esigenze.

Buon viaggio!

Con questi cinque consigli che ti abbiamo dato, adesso sai tutto quello che ti serve sapere per scegliere con cura il tipo di camper che più si adatta alle tue esigenze. Scegli con cura tutti questi fattori che ti abbiamo elencato, avere tutto quello che ti serve durante il viaggio è il modo migliore per godersi una vacanza con i tuoi amici o con la tua famiglia.

Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide e news dal mondo dei motori e molto altro.