Destiny 2: il game director Joe Blackburn lascia Bungie

Addio, addio, amici addio, noi ci dobbiamo lasciare: il director di Destiny 2, Joe Blackburn, saluta Bungie con una valigia in mano

Non sempre le notizie videoludiche sono tra le più allegre e, ogni tanto, qualche game designer si lascia la compagnia alle spalle: è quel che è successo con il director di Destiny 2, ovvero Joe Blackburn, che abbandonerà Bungie. Al suo posto subentrerà Tyson Green, parte dell’azienda dall’uscita di Myth 2 e fautore del PvP di Halo o delle armi esotiche del precedente sparatutto di Activision. In quanto a Blackburn, per lui si prospetta una “nuova avventura” al di fuori del team di sviluppo. Al designer dobbiamo The Witch Queen e Lightfall, nonché la struttura dei raid nel suo ultimo titolo diretto. Certo, Blackburn ci ha parlato di “assi nella manica” in precedenza, ma non ci aspettavamo questo.

It’s multiple days of consecutive internal playtesting that not only generates incredibly valuable closing feedback on everything coming this summer, but also spiritually kicks off a shift towards bug fixing and polish work. — Joe Blackburn (@joegoroth) January 31, 2024

Un game director con la scatola dell’ufficio tra le mani: Bungie e Joe Blackburn firmano le carte del divorzio (ma Destiny 2 è pronto)

“Come Guardiano coinvolto prima di iniziare qui a Bungie, essere parte del team di Destiny 2 è stato il privilegio di tutta la mia vita”, dichiara su Twitter il director. “Sono e sempre resterò un fan del team di sviluppo per la vita, credendo in ciò che i ragazzi riescono a creare tra quelle mura.” Si tratta di un addio con lungo preavviso, in realtà, ma quando Blackburn appenderà il casco da Spartan al chiodo lo farà con una “lunga pausa dai social”. In merito a The Final Shape, il pluri-posticipato DLC ha raggiunto “uno dei traguardi interni più critici: un rituale che chiamiamo test end-to-end”, ovvero fasi di testing che si protraggono per giorni a caccia di bug. Dall’uscita di questa espansione finale dipende l’indipendenza da Sony, quasi fosse una spada di Damocle nelle mani di Kratos.

This ritual will be especially meaningful to me personally, as it will also serve as a moment to pass the torch of Destiny 2 Game Director to the next era of leadership as I head on a new adventure outside the walls of Bungie. — Joe Blackburn (@joegoroth) January 31, 2024

