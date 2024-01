Tesla: il volante yoke criticato da molti ma amato da altri

Gli utenti che hanno acquistato la Model S e la Model X hanno criticato il volante yoke della Tesla, ma c’è ancora una parte della clientela molto testarda che non molla e continua ad amare il volante

Qualche giorno fa l’imprenditore e co-fondatore della Tesla, Elon Musk, ha ammesso che le auto cinesi sono le migliori, ammettendo così che le auto prodotte dalla sua azienda siano inferiori. Una prova lampante è il caso del volante yoke della Tesla Model S e Model X, che è stato aspramente criticato da molti clienti. Tesla, per questo, dopo aver ricevuto tutte queste lamentele, ha deciso di offrire non solo ai nuovi clienti un volante normale di serie, ma anche un retrofit che avevano acquistato una Tesla Model S o Model X che non avevano apprezzato iil volante yoke.

Gli affezionati al volante yoke di Tesla

Quando Tesla ha pubblicato le versioni con il retrofit, le scorte con il volante tradizionale sono andate a ruba in pochissime ore. Questo ha insegnato una lezione molto importante a Tesla, che ha imparato dai propri errori e l’ha reso il volante tradizionale quello standard che si trova su tutti i modelli Tesla. Ma ci sono ancora dei clienti che amano questo volante, soltanto che ora dovranno pagarlo a parte come optional, spendendo ben 1.000 dollari. Alcuni clienti che avevano comprato il Model S o il Model X non hanno intenzione di lasciar andare il volante yoke.

Un caso è quello di un utente sul forum Tesla Motor Clubs, che ha raccontato la sua esperienza con la Tesla con volante tradizionale presa a noleggio dopo aver provato il volante yoke. Secondo lui, è più manovrabile ripetto a quello tradizionale, lamentandosi inoltre della scarsa visibilità causata dal quadro strumenti rispetto all’abitacolo con il volante yoke. Ha aggiunto inoltre che privare la Tesla Model S del volante yoke è come privare una persona della propria anima.

