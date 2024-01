Spesso può capitare di stressarsi durante la guida e questo può farci perdere il controllo su reazioni ed emozioni, a causa magari del traffico intenso, il maltempo, autovelox e tanti altri fattori: in questa guida troverai 5 consigli per sconfiggere lo stress alla guida e viaggiare nel migliore dei modi

Le condizioni di guida spesso variano in base a molti fattori esterni e, diciamocelo, spesso sono gli stessi autisti che ci stressano durante la guida, mettendo in pericolo noi e loro stessi. Magari per tanti semafori rossi di fila, una forte tempesta, o magari sei teso perché hai perso la patente e stai girando con un foglio di circolazione (a tal proposito, cliccando qui trovi la guida per ottenere il duplicato della patente). Insomma, anche se conosci alla perfezione il Codice della strada, non riuscire a gestire lo stress può essere un problema. Ma non preoccuparti, in questa guida troverai tutti i consigli necessari per farlo.

Respira | Stress alla guida: consigli e trucchi per sconfiggerlo

La prima cosa che devi fare è respirare profondamente, è il modo per rilassarsi più velocemente. La respirazione profonda rallenta il battito cardiaco, riduce la pressione sanguigna, ma soprattutto, e questa è la cosa più importante di tutte, ti fa ritrovare la calma. Se, mentre guidi, ti sale la pressione, ti arrabbi o inizi ad andare nel panico, fai dei respiri profondi. Prima lascia entrare l’aria dal naso e falla arrivare fino all’addome, poi cacciala fuori.

Un po’ di musica | Stress alla guida: consigli e trucchi per sconfiggerlo

Per godersi al massimo il viaggio non può mancare una bella musica di sottofondo. Scegli la canzone, la musica o la colonna sonora che più preferisci prima di partire, altrimenti corri il rischio di distrarti mentre guidi. Scegli tu in base a come vuoi combattere lo stress, se con della bella musica country o jazz, che ti aiuta di più a rilassarti. Oppure, se vuoi divertirti un po’, puoi mettere un po’ di musica rock o rap. La scelta sta a te, in base ai tuoi gusti e a come vuoi sentirti durante il tuo viaggio.

Abbassa la suoneria | Stress alla guida: consigli e trucchi per sconfiggerlo

Un altro fattore di distrazione può essere rappresentato dallo smartphone. Mentre guidi e cerchi di rilassarti ascoltando un po’ di musica, la cosa peggiore è che la musica si interrompa proprio per una chiamata. Se hai ripreso controllo delle tue emozioni e hai ritrovato la calma, il suono della suoneria può rovinare tutto. Perciò abbassa la suoneria, anzi, metti la modalità silenziosa, perché anche solo le vibrazioni possono distrarti. Facendo così, non avrai più distrazioni e non ti tornerà l’ansia di rispondere a chiamate o a messaggi.

Ordina l’auto | Stress alla guida: consigli e trucchi per sconfiggerlo

Prima di partire, accertarsi che sia tutto in ordine in auto è un altro modo per restare tranquilli durante la guida. Prima di partire, quindi, controlla che gli specchietti siano a posto, ma anche i sedili. Insomma, controlla tutto prima di partire, perché sistemare tutto durante la guida può essere non solo fastidioso, ma un grande fattore di distrazione. Se devi impostare il navigatore, fallo sempre prima di partire, mai durante, e soprattutto, metti lo schermo dove riesci a vedere sia la strada che il navigatore contemporaneamente.

Fai ginnastica

L’ultimo consiglio che vogliamo darti è quello di fare un po’ di ginnastica mentre guidi. Con “fare un po’ di ginnastica” intendiamo allentare i muscoli e distenderli, ad esempio toccando il tetto dell’auto. Mentre l’auto è ferma oppure in coda, lascia un attimo il volante è distendi i muscoli. Tocca con le dita il tetto e tieni le dita quanto più dietro possibile. Dopodiché, ruota il capo in senso orario ed antiorario per cinque volte. A questo punto alza e abbassa le spalle per rilassarle. Puoi anche fare stretching con le mani e le dita.

Con questi consigli, speriamo di averti aiutato a sconfiggere lo stress mentre guidi. Continua a seguirci su tuttotek.it per altri consigli, suggerimenti e news dal mondo dei motori e molto altro.