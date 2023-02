Umbria Libri: nuova edizione legata a San Valentino

Umbria Libri, festival ternano legato al mondo dell’editoria e della lettura, torna anche questo 2023 con una edizone legata al mondo dell’amore: dal 10 al 12 febbraio, presso la Biblioteca comunale di Terni, si terrà infatti l’Umbria Libri Love, il cui tema principale sarà l’amore di coppia. In questi giorni, l’evento racconterà dell’amore romantico: perché ci innamoriamo, qual è la differenza tra amore ed innamoramento, e come superare la caducità dei sentimenti tipici della nostra epoca? Questo, e altro, sarà trattato nel festival, creando un San Valentino fuori dagli schemi.

Il direttore artistico di Umbria Libri, Angelo Mellone, ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla decisione di un’edizione totalmente legata al tema dell’amore; spicca tra tutte la necessità di dare nuovo peso alle parole e ai sentimenti, che molto spesso vengono espressi in maniera impropria.

Confondiamo innamoramento e amore come se nulla fosse, rivestiamo piccoli capricci di termini roboanti, sviliamo parole pregnanti come amicizia, amorevolezza, fedeltà al rango di passe-partout per indicare qualsiasi cosa attenga alla nostra affettività, e invece la questione del deserto emotivo è uno dei grandi dilemmi che, per esempio, riguarda le nuove e nuovissime generazioni. E dunque, ecco il perché di un UmbriaLibri speciale, anzi specialissimo, dedicato al tema dell’amore e, come dicevo, dell’amore romantico in particolare: perché ci innamoriamo, come ci innamoriamo, come scegliamo una persona, perché decidiamo di investire la nostra vita accanto a un partner, perché sbagliamo, perché reiteriamo gli errori, perché la durata è la grande assente nell’epoca del presentismo in cui una storia spesso dura il tempo di un soffio perché sappiamo che fuori dalla porta del nostro cuore c’è già qualcuno in attesa, e poi qualcuno ancora dopo, e così via.