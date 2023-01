Bologna Ragazzi Award: i vincitori 2023

Il Bologna Ragazzi Award ha premiato i migliori libri illustrati per bambini e ragazzi della sua 56esima edizione. Ecco i libri premiati nelle categorie di uno dei concorsi più prestigiosi al mondo

Il Bologna Ragazzi Award, ormai alla sua 56esima edizione, ha premiato i libri più belli del mondo. La premiazione è avvenuta come supporto alla Bologna Children’s Bookfair (prevista nel mese di marzo), evento legato ai libri per bambini giunto alla 60esima edizione. Il premio, legato a segnalazioni provenienti da tutto il mondo, si pone l’obiettivo di selezionare i più bei libri illustrati per bambini e ragazzi. Il BRAW è ad oggi uno dei riconoscimenti più prestigiosi per l’editoria per ragazzi, ma anche una grande opportunità di business per gli editori premiati: vincereil premio o una menzione favorisce la vendita dei diritti del libro e consente di portare il proprio lavoro all’attenzione dell’editoria mondiale, anche grazie alla conseguente promozione svolta durante la fiera e sui social.

Bologna Ragazzi Award: i vincitori

La premiazione del Bologna Ragazzi Award è divisa in varie categorie e i libri arrivano a concorrere grazie a segnalazioni di tutto il mondo; quest’anno, per la prima volta, arrivano sui tavoli del premio libri da Bangladesh, Cipro, Macedonia, Malesia, Porto Rico e Venezuela. 2349 i titoli candidati da 59 Paesi. Di seguito i vincitori divisi per categoria:

Fiction: “Todo lo que pasó antes de que llegaras” illustrato da Yael Frankel.

“Todo lo que pasó antes de que llegaras” illustrato da Yael Frankel. Non Fiction: “Art of Protest” di De Nichols, illustrato da Diana Dagadita, Saddo, Olivia Twist, Molly Mendoza, Diego Becas.

“Art of Protest” di De Nichols, illustrato da Diana Dagadita, Saddo, Olivia Twist, Molly Mendoza, Diego Becas. Opera Prima: “Mariedl. Une histoire gigantesque” (Mariedl. A Gigantic Story) con testo e illustrazioni di Laura Simonati.

“Mariedl. Une histoire gigantesque” (Mariedl. A Gigantic Story) con testo e illustrazioni di Laura Simonati. New Horizons: “El bolso” (The Purse) di María José Ferrada con illustrazioni di Ana Palmero Cáceres.

“El bolso” (The Purse) di María José Ferrada con illustrazioni di Ana Palmero Cáceres. Fotografia (categoria speciale): “Seen and Unseen” di Elizabeth Partridge con immagini di Lauren Tamaki.

“Seen and Unseen” di Elizabeth Partridge con immagini di Lauren Tamaki. Comics – early readers: Whose Sock?”, testo e disegni di Sun Jun.

Whose Sock?”, testo e disegni di Sun Jun. Comics – Middle Grade: “Un matin” (One Morning) di Jérôme Dubois con disegni di Laurie Agusti.

“Un matin” (One Morning) di Jérôme Dubois con disegni di Laurie Agusti. Comics – Young adults: “坂月さかな作品集 プラネタリウム・ゴースト・トラベル” (Planetarium Ghost Travel The Art of Sakatsuki Sakana) con testo e disegni di Sakana Sakatsuki.

Dopo il Bologna Ragazzi Award, gli eventi in Italia non mancheranno nemmeno a febbraio: torna infatti Testo Firenze.