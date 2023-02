Sei Nazioni: il torneo di Rugby presto su Netflix

Il sei Nazioni è il torneo europeo di Rugby conosciuto da tutti gli amanti dello sport e presto diventerà una docu-serie Netflix prevista per il 2024

Il Sei Nazioni è il torneo europeo di Rugby che quest’anno arriva alla sua edizione numero 129 con le partite che si terranno nelle città di Cardiff, Londra e Roma. Il torneo durerà più di un mese e si inserisce in un anno molto particolare, perchè vedrà le squadre impegnate nella Coppa del Mondo, quindi si tratterà anche di un’importante terreno di prova.

Sei Nazioni: il torneo europeo di Rugby arriva su Netflix

Inoltre, proprio questa edizione, verrà ripresa dalle telecamere anche nel dietro le quinte e diventerà una docu-serie Netflix prevista per il 2024.

Negli ultimi anni le docu-serie sportive stanno avendo molto successo, al punto che sono molto presenti sulle piattaforme on demand, Netflix in particolare. La prima di grande successo è stata The last dance, docu-serie incentrata su Micheal Jordan e la sua vincente carriera nei Chicago Bulls, in particolare nell’ultimo anno in cui la squadra ha vinto il campionato. Una docu-serie uscita nel periodo della pandemia, con il mondo bloccato in casa, davanti agli schermi, un episodio a settimana, ognugno ben costruito e sviluppato in modo da creare molti momenti di climax narrativo.

Non da ultimo, sulla piattaforma si può vedere anche Break Point, incentrata sul tennis e sui principali tennisti dei giorni nostri, ma si aggiungono anche Drive to Survive sulla Formula 1 e Full Swing sul golf. La docu-serie sulla Formula 1 ha gli stessi produttori che si occuperanno di questo nuovo lavoro sul rugby e in particolare sul Sei Nazioni. Sarà sicuramente un nuovo prodotto interessante, soprattutto perchè si incentra su uno sport che si presta molto alla narrazione seriale e televisiva, grazie alla sua filosofia sportiva e anche alla cultura sociale e aggregativa che lega tutti i suoi tifosi.

