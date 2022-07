One Piece ritorna con la mossa dei Rivoluzionari

I Rivoluzionari di Sabo rovesciano i governi di otto paesi del Reverie, dichiarando guerra totale al Governo Mondiale. Dopo la pausa, Oda prepara l’ultimo grande arco narrativo di One Piece

Sabo e l’Armata Rivoluzionaria entrano in guerra aperta contro il Governo Mondiale. Ma non solo: l’Ammiraglio Aramaki rivela la sua crudeltà attaccando Wano, e Shanks si trova anch’egli presso l’isola, pronto a fare la sua mossa.

Il capitolo 1054 rappresenta il ritorno di One Piece sulle pagine di Shonen Jump dopo un’eccezionale pausa di un mese. Oda ha utilizzato il break per preparare gli ultimi dettagli riguardanti la chiusura della saga di Wano, e l’apertura della parte finale della sua opera.

Per capire a cosa sarà dedicato l’ultimo arco narrativo, basta guardare i temi portati in quest’ultimo capitolo. I Rivoluzionari lanciano la loro offensiva, e sono pronti a trascinare Rufy nella guerra, a causa della parentela con Sabo. I Mugiwara, da parte loro, stanno per entrare in conflitto con l’Ammiraglio Aramaki, un amorale difensore dello status quo.

Infine, Shanks ci ricorda l’obbiettivo finale, ciò che muove tutti i personaggi dell’opera: la ricerca e il ritrovamento del One Piece. Sarà lui il primo a metterci le mani sopra?

Non solo One Piece: altri highlights di Shonen Jump

My Hero accademia, ultimamente in pausa a settimane alterne, fa la sua comparsa nel corrente numero della rivista. Bakugo viene colpito duramente da Shigaraki, ma non sembra volersi arrendere.

Sempre a proposito di One Piece, questa settimana Jump contiene anche un nuovo episodio di Shokugeki no Sanji, lo spin off creato dagli autori di Food Wars!, Tsukuda e Saeki. Questa volta, un giovanissimo Sanji affronta una dura prova sul Baratie, per dimostrare a Zeff e agli altri che ha la stoffa dello chef.

Svolta e forse apertura dell’ultimo arco narrativo anche per The Elusive Samurai di Matsui. L’erede Hojo si rivela ai guerrieri del suo feudo, ed è pronto a marciare apertamente contro lo shogunato dell’usurpatore di Kamakura.

Come sempre, Weekly Shonen Jump può essere letto gratuitamente su MangaPlus.