PS5: Sony ha registrato un nuovo modello della console?

Sony avrebbe intenzione di far uscire un nuovo modello aggiornato di PS5, almeno in base a quanto reso noto di recente in Giappone

Sembra che Sony abbia registrato un nuovo modello di PS5 in Giappone: la società ha ricevuto la certificazione di progettazione ad aprile per un dispositivo CFI-1200 che utilizza apparecchiature radio aggiornate. Questa approvazione è probabilmente riferibile alla console ammiraglia della casa nipponica; Sony utilizza infatti solitamente uno schema di numerazione che appare come CFI-1XXX.

PS5: il nuovo modello sarà una revisione “modesta” di quello attuale?

Dopo aver ricevuto la certificazione ad aprile dal Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni del Giappone, il nuovo modello di PS5 sarebbe progettato per essere conforme ai più recenti standard delle apparecchiature di comunicazione radio e wireless. Questa non è la prima volta che Sony riprogetta la console internamente: la prima revisione ha ridotto un po’ di peso PS5 ed è stata aggiunta anche una vite a testa zigrinata al supporto della base. Questa versione CFI-1102A includeva anche un dissipatore di calore più piccolo.

L’anno scorso è stato riferito che era in fase di sviluppo una riprogettazione interna di PS5, mentre Sony ha confermato che stava seriamente pensando a una modifica dell’architettura per alleviare i problemi della catena di approvvigionamento causati dalla carenza globale di semiconduttori. Da quando è stata lanciata nel novembre 2020, l’aspetto esterno della PS5 è rimasto comunque lo stesso e ciò sembrerebbe essere anche il caso del modello CFI-1200.

Ciò sembra essere anche in linea con le intenzioni di Sony di rendere le console PS5 più facilmente disponibili quest’anno, poiché la società prevede che venderà molti milioni di unità PS5 in più nell’anno fiscale in corso che è iniziato il 1 aprile e durerà fino al 31 marzo 2023. Nell’ultimo briefing per gli investitori di Sony, la società ha affermato che prevede di vendere 18 milioni di console PS5 durante questo anno finanziario, con questo numero basato sull’attuale visibilità dell’azienda nell’approvvigionamento di parti. Sony ha venduto più di 19 milioni di unità PS5 finora dal lancio della console.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.