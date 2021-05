ARF! KIDS, la fiera del fumetto, torna a Roma dal 21 maggio

Questo maggio alla Città dell’Altra Economia torna ARF! KIDS, la grande festa del fumetto dedicata ai più giovani. Ingresso gratuito, fiera all’aperto e una mostra dedicata a Sio

Il 21, 22 e 23 maggio 2021 a Roma, ritorna ARF! KIDS, alla Città dell’Altra Economia. Un luogo accogliente e familiare, quindi, che è già stato parte integrante di ARF! nelle scorse edizioni.

Una versione in presenza della rodatissima Area Kids del Festival romano che riparte da giovani e giovanissimi, i primi appassionati lettori di fumetti. La formula permetterà di svolgere l’evento interamente all’aria aperta, come una grande festa a a ingresso gratuito.

Tanti gli eventi, tra cui la mostra di Sio, webstar dei giovanissimi, la straordinaria collettiva dedicata a “TU-SAI-CHI” e la mostra dedicata a “uno dei più grandi Maestri del Fumetto italiano al pari di Hugo Pratt, Guido Crepax o Sergio Toppi”, Gianni De Luca, proprio nell’anno del trentennale della sua scomparsa. In mostra ad ARF! Kids alcune delle più belle tavole originali tratte da opere considerate tra i capolavori del fumetto italiano, come La Trilogia Shakespeariana e il Commissario Spada.

Gli eventi di ARF! Kids

“QUESTA È UNA MOSTRA CON I DISEGNI DI SIO” : una vera e propria “Sio experience”, decine di tavole stampate in formato gigante grazie a PressUP, storico partner di ARF!.

Sio è l’autore del manifesto questa edizione di ARF! KIDS. Vera e propria webstar per il pubblico dei giovanissimi, un autore amatissimo dal pubblico, noto anche fuori dalla cerchia di appassionati di Fumetto. Tra le sue iniziative, che portano il suo segno inconfondibile, c’è il diario Scomix, i volumi per Feltrinelli Comics, e le ultime vignette per il gelato Cucciolone.

“TU-SAI-CHI – Dissennatori e Dissennatrici per Colui-che-non-deve-essere-nominato” è una collettiva di opere inedite ispirate al celeberrimo villain della saga di di J.K. Rowling. Sono realizzate da oltre trenta nomi tra le migliori matite della nuova scena del Fumetto italiano, come Giacomo Bevilacqua, Pera Toons, Francesco Guarnaccia, Samuel Spano, Kalina Muhova, Gloria Pizzilli, Martoz, Nova e molti altri.

Una rilettura del tema del “Male” e delle sue tante sfaccettature, realizzata in collaborazione con Tonki, e interamente a sostegno di Mediterranea Saving Humans. Tutte le opere in mostra, infatti, verranno messe in vendita e l’intero ricavato andrà all’ONG impegnata nel salvataggio in mare di persone migranti.

“IL GRANDE GIANNI DE LUCA DE IL GIORNALINO” è il titolo della personale dedicata a De Luca, definito «uno dei più grandi Maestri del Fumetto italiano al pari di Hugo Pratt, Guido Crepax o Sergio Toppi, la cui influenza culturale è riconosciuta da star internazionali come Frank Miller, Dave McKean o Bill Sienkiewicz».

In mostra ad ARF! Kids una ricca selezione di alcune delle più belle tavole originali tratte da La Trilogia Shakespeariana, Paulus e il Commissario Spada, in collaborazione con il celebre settimanale per ragazzi Il Giornalino delle Edizioni San Paolo.

Inoltre, ci saranno tantissime letture, laboratori e attività dedicate ai bambini.