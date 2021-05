Oppo gaming: i consigli per un’esperienza immersiva

Con nuovi smartphone sempre più potenti, le persone usano il proprio telefono per giocare. Ecco come Oppo fornisce consigli dediti al gaming

Sempre più amanti dei videogiochi sono passati all’utilizzo di smartphone, invece di PC e consolle, per praticità e comodità: infatti, la possibilità di accedere ai giochi preferiti in qualsiasi momento e luogo è senza dubbio il vantaggio più apprezzato dai gamer di oggi.

L’industria globale dei videogiochi ha registrato un trend in crescita nel 2020, raggiungendo 135,8 miliardi di dollari e si prevede che entro il 2025 registri una crescita annuale del +10,2% a livello mondiale. L’Italia inoltre mostra uno dei tassi di crescita annuale più elevati (+10,6%), partendo da un giro d’affari di circa 1,7 miliardi di dollari.

OPPO, fra i brand leader nel settore degli smart device, in occasione del lancio degli ultimi device della Serie A, condivide i 5 consigli per ottenere il massimo delle prestazioni gaming con lo smartphone Oppo A94.

Oppo gaming: sfruttare al massimo le funzionalità

Le opzioni dedicate alle modalità gioco sono progettate per aiutare a massimizzare l’esperienza senza distrazioni derivanti dall’uso di uno smartphone e per questo non devono essere sottovalutate. OPPO A94 possiede le modalità Game Focus Mode che limita le distrazioni, comprese le notifiche, permettendo all’utente di immergersi completamente nel gioco, e Game Floating Window che consente di mantenere il gioco in esecuzione in una finestra mobile in modo da poterlo monitorare e tornare a giocare in qualsiasi momento.

Giocare con la batteria sempre al top

Una delle caratteristiche più importanti è l’autonomia del dispositivo. Quando la batteria scende al di sotto di una certa percentuale, lo smartphone può passare automaticamente alla modalità “risparmio energetico” per limitarne il consumo, iniziando a riallocare le risorse e portando a un notevole calo delle prestazioni della sessione di gaming. Per questo motivo, giocare con una batteria full è sempre l’ideale. OPPO A94 include una batteria potente e affidabile da 4310mAh e l’innovativo sistema OPPO VOOC 30W che permette di ottenere in soli cinque minuti di ricarica 2 ore di sessione gaming.

Utilizza sempre un paio di auricolari wireless

Quando si parla di esperienza gaming immersiva, l’audio è una componente importante tanto quanto l’immagine. Per questo motivo gli auricolari wireless sono un ottimo accessorio per usufruire di una qualità audio ottima, senza distrazione e immersiva, nonché una libertà nei movimenti. OPPO Enco Air sono i nuovi auricolari True Wireless Stereo di OPPO con cancellazione intelligente del rumore in chiamata, supportata dall’AI e dall’innovativo Advanced Audio Coding che offrono qualità del suono in HD e un comfort di lunga durata.

Oppo gaming: giocare a tutta banda

Il gaming da smartphone rende al meglio quando si può sfruttare una rete wireless, ma anche la connessione 4G/5G offre grandi soddisfazioni agli amanti dei videogiochi da mobile. OPPO A94, con connettività 5G ultra veloce, è dotato della funzione Dual Network Channel che accelera la connessione collegandosi alla rete Wi-Fi e 4G/5G, particolarmente utile quando ci si trova in ​​un ambiente affollato in cui il segnale Wi-Fi è debole. Inoltre, il System Performance Optimizer riduce la possibilità di lag del 18% rispetto alle generazioni precedenti, una funzione perfetta per tutti i gamer più esigenti.

Giocare in modalità “immersiva”

Per una vera gaming experience, il display deve essere estremamente immersivo: ampio, luminoso, dai colori nitidi e con buon angolo di visione. Da non sottovalutare anche la grandezza ottimale minima, di almeno 5.2″.

OPPO A94, possiede infatti il display Super AMOLED FHD+ da 6,4″ con rapporto schermo-corpo del 90,8% e Punch-Hole da 3,7mm, perfetto per la riproduzione di giochi, che grazie anche alla gamma di colori nitidi e brillanti, garantisce un’esperienza senza paragoni. Inoltre, con ColorOS Efficiency 3.0 è ancora più facile utilizzare le funzioni dello smartphone in modo veloce e fluido.

Seguirete i consigli proposti da Oppo? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.