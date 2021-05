Annunciato Ghostrunner 2 per PC e console next-gen

One More Level e 505 Games hanno annunciato che Ghostrunner 2 è attualmente in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X | S

Ghostrunner è un titolo action hardcore sviluppato da One More Level e pubblicato da 505 Games. Il gioco venne rilasciato per la prima volta ad ottobre dello scorso anno e al day one ricevette un gran numero di recensioni molto positive.

Non è passato molto tempo dal lancio di questo titolo, ma a quanto pare One More Level sembra essere già al lavoro su qualcosa di nuovo. Recentemente infatti la compagnia ha annunciato che Ghostrunner 2 è attualmente in sviluppo per PC e console next-gen.

Ghostrunner diventerà una serie di punta per 505 Games?

Per il momento, oltre al fatto che è in sviluppo, non sappiamo molto su questo nuovo sequel. 505 Games ha però svelato che il budget alla base di Ghostrunner 2 è di ben 10 milioni di euro, esattamente il doppio di quello stanziato per il primo capitolo.

Siamo molto eccitati al pensiero della futura uscita di Ghostrunner 2. Insieme a One More Level, abbiamo creato un gioco davvero emozionante e coinvolgente. Questa nuova collaborazione rafforza la presenza di 505 Games all’interno del mercato videoludico polacco, una delle principali realtà europee per lo sviluppo di videogiochi. Continueremo a prestare molta attenzione al mercato polacco per migliorare ed espandere il nostro portfolio prodotti con videogiochi in grado di soddisfare i gusti di tutti i videogiocatori.

Questa è una dichiarazione del co-CEO di Digital Bros Raffaele Galante. Digital Bros ha inoltre dichiarato che per loro l’IP di Ghostrunner ha un enorme potenziale e che 505 Games potrebbe continuare a sfruttarla nel lungo periodo.

Ghostrunner 2 sarà disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X | S, ma per il momento non si conosce ancora un periodo d’uscita. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.