Recensione Hannspree HG342PCB: monitor gaming “professionale”?

In questa recensione parleremo di Hannspree HG342PCB, un monitor gaming in formato 21:9 curvo che gode di una serie di funzionalità che lo rendono adatto anche all’utilizzo professionale. Vediamo di che cosa si tratta e se riuscirà a soddisfare le nostre aspettative.

I monitor gaming 21:9 sono un formato particolare. Di norma lo troviamo accoppiato ad una curvatura che rendo coinvolgente l’esperienza di gioco perché copre il campo visivo umano in modo più ampio, immergendo completamente il giocatore nella scena. Tuttavia a volte non sono del tutto apprezzati. Il primo impatto può essere un po’ difficoltoso perchè non si è abituati. E poi l’ingombro è non indifferente. Ma al di là di questo, nella nostra recensione vogliamo capire la bontà – oggettiva – di Hannspree HG342PCB che nasce come monitor gaming, ma strizza l’occhio anche al mondo professionale.

Hannspree HG342PCB: principali caratteristiche | Recensione

Dimensioni : 34” 21:9 LED Backlight Monitor

: 34” 21:9 LED Backlight Monitor Risolzione : 3440 x 1440 UWQHD

: 3440 x 1440 UWQHD Angolo di visione : 178° / 178°

: 178° / 178° Curvatura : 1500R

: 1500R Tempo di risposta : 1 msec (MPRT)

: 1 msec (MPRT) Refresh Rate : 144Hz

: 144Hz Connettività : HDMI x 2 + Display Port x 2

: HDMI x 2 + Display Port x 2 Luminosità : 350 cd/m² (Typ), HDR: 400 cd/m²

: 350 cd/m² (Typ), HDR: 400 cd/m² Funzionalità : Picture in Picture, Picture by Picture, Flicker Free / Low Blue Light Mode

: Picture in Picture, Picture by Picture, Flicker Free / Low Blue Light Mode Built-In Stereo Speakers

Stand e montaggio : Tilt and Wall-Mountable (VESA), Supporto multifunzionale regolabile in altezza

: Tilt and Wall-Mountable (VESA), Supporto multifunzionale regolabile in altezza Gaming Mouse Pad (700 x 300 x 3 mm)

Hannspree HG342PCB: desing e qualità costruttiva| Recensione

Nonostante in polliciaggio, per via del formato 21:9, questo monitor da gaming non sarà troppo difficile da incastrare sulla vostra scrivania. Tuttavia prima di acquistare, date una misurata. Il montaggio del monitor è semplicissimo: con due passaggi appena avrete il monitor funzionante. Il retro è bombato per via della curvatura e sporge un po’. Hannspree HG342PCB ha un “lato B” davvero bello. Una copertura – un po’ legnosa da togliere – copre i connettori e l’illuminazione rossa a LED conferisce eleganza e profondità. Davvero molto bello. Anche davanti comunque abbiamo un bel design, con cornici ridotte. Fa certamente una bella figura sulla scrivania!

Il monitor è realizzato per più in plastica, a parte lo stand perché deve reggere un peso non indifferente. Non ci è piaciuto particolarmente lo stand. Molto robusto, ma un po’ duro da regolare e la libertà di movimento un po’ troppo limitata. La qualità costruttiva è buona in generale, un po’ meno la regolabilità. Ma ce lo si può aspettare perché dopotutto si tratta di un monitor bello grande e bello pesante, quindi i giunti devono essere resistenti.

Hannspree HG342PCB: usabilità generale | Recensione

Il menù OSD è un pochino odioso. Non è intutivo e dopo circa 2 settimane di utilizzo abbiamo faticato a trovare la giusta combinazione di tasti al primo colpo. Questo non sarebbe un grosso problema in generale, se non che tutte le interessanti funzionalità aggiuntive del monitor come il PIP devone essere attivate dal menù OSD. Inoltre abbiamo riscontrato che a volta, quando il monitor va in stand-by, al risveglio del PC collegato il monitor non reagisce più e siamo costretti a staccare l’alimentazione per farlo rinvenire. Un comportamento un po’ fastidioso.

La dotazione di connessioni è buona e permette di connettere qualsiasi display grazie ad HDMI 2.0 (non 2.1 purtroppo anche se alcune funzionalità sono retrocompatibili in alcuni casi) e DisplayPort 1.4. C’è anche il jack per cuffie. Forse delle porte USB di facile accesso sarebbe state apprezzabili, ma non fondamentali.

Hannspree HG342PCB: qualità d’immagine | Recensione

Prima di tutto valutiamo la qualità d’immagine in maniera oggettiva. Abbiamo sottoposto il monitor ad alcuni test di routine. Prima di tutto l’uniformità dei neri. Essendo una schermo LCD TFT non possiamo aspettarci miracoli e infatti la schermata nere presenta un effetto di clouding ben visibile e siamo molti distanti da un nero purissimo. Nonostante questo il constrasto misurato sulla scacchiera è molto elevato, siamo vicini ai valori dichiarati nelle specifiche con circa 2500:1 misurato al 50% della luminosità. Questo si ottiene grazie all’elevata luminisità di picco – che permette anche di vedere in HDR – che permette di mascherare alla vista il problema di contrasto.

Sul lato colori, Hannspree HG342PCB utilizza un display 6 bit + FRC per raggiungree gli 8 bit. Quindi i risultati sono accettabili, ma non eccelsi. Nei nostri test più volte il monitor non è riuscito a riprodurre bene le sfumature di colore più delicate. Tuttavia nell’utilizzo quotidiano la cosa non si nota. Veniamo poi all’input lag, fondamentale per il gaming. Nei nostri test abbiamo misurato tempi quasi sempre minori o uguali a 1 ms di ritardo, con sporadici aumenti fino a 20 ms. Buono invece l’angolo di visione che permette un’ottima visibilità da qualsiasi angolazione. Anche il ghosting è davvero ridotto e il movimento è sempre visualizzato in modo molto nitido.

Hannspree HG342PCB: esperienza in gaming e multimedia | Recensione

Nel gaming questo Hannspree HG342PCB è una vera goduria. L’avvolgimento dell’ampio display permette davvero di immergersi nell’azione e di perdersi anche. Servirà una buona GPU perché la risoluzione a 21:9 è tra il QHD e il 4K UHD. Tuttavia ne vale davvero la pena. Inoltre la frequenza a 144 Hz e l’input lag ridotto rendono l’esperienza sempre scattante – è vero che ormai si stanno diffondendo monitor a 240 Hz o 360 Hz, però come sappiamo molte volte si tratta di un esercizio di stile. L’esperienza di gioco è comunque fluida e scattante, con movimenti sempre ben riprodotti e precisi. Se dovessimo andare a cuore, questo Hannspree HG342PCB è sicuramente consigliato per il gaming.

Se ci spostiamo invece su film e serie TV, l’effetto è comunque interessante. Tuttavia, non essendo in genere ottimizzati per questo tipo di schermi curvi, i contenuti a volte appaiono un po’ strani da guardare. Dopo un po’ ci si abitua, ma l’impatto dipende molto dal tipo di contenuto: se siamo di fronte ad un video con molte inquadrature larghe come ampi paesaggi o saloni allora l’effetto è molto coinvolgente. Se invece il registre predilige close-up e inqudrature strette ci farà storcere un po’ più il naso.

Un pragrafo a parte per l’audio integrato che purtroppo è davvero pessimo: volume basso e suono metallico molto artificiale. Assolutamente da evitare. Ma di certo Hannspree HG342PCB non è un monitor che si acquista per gli speaker integrati. Anzi, in generale, si dovrebbe sempre scegliere un dispositivo audio esterno.

Hannspree HG342PCB: uso professionale | Recensione

Avere un display così spazioso può essere utile in moltissimi ambiti lavorativi. Nei software che hanno una impostazione orizzontale come quelli di video editing avere un molto spazio orizzantale è davvero utilissimo. Ma anche per i programmatori che sonno aprire e affiancare 3 o 4 finestre insieme. Insomma c’è molto spazio. E non è proprio lo stesso di avere 2 monitor. Infatti avere continuità permette di muoversi più rapidamente tra le finestra, d’altra parte invece – secondo me almeno – tende a rendere meno organizzato il lavoro rispetto ai due schermi.

Ma Hannspree HG342PCB ha una marcia in più: infatti consente di visualizzare tramite PIP o Split-Screen due sorgenti diverse sullo stesso schermo. Una funzionalità interessante se utilzzate più dispostivi, magari un portatile ed un fisso. Anche devo dire la verità in rarissime occasione l’ho trovata veramente utile. Un difetto importante che potrebbe far storcere il naso è il display lucido e non opaco: tende a riflettere facilmente e quindi per lavorare molte ore di seguito non è il massimo. Inoltre abbiamo la riproduzione dei colori non al top che lo rendono poco adatto per editare le foto (anche la leggere distorsione dovuta alla curvatura in realtà può dare fastidio) e modellazione 3D. Mancano inoltre delle utili porte USB.

Conclusioni

Insomma, consigliamo o meno questo Hannspree HG342PCB? Con un prezzo che oscilla attorno ai 450 euro nel web, si piazza nella fascia media del segmento e il piazzamento ci pare corretto. Se cercate un monitor gaming, non rimarrete delusi. Se invece cercate un monitor per l’uso professionale, non è il modello adatto a voi, ce ne sono di più adatti. Per un utilizzo misto dipende molto dalle esigenze personali, anche se tendenzialmente lo vediamo più un monitor da gaming puro. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!