Recensione Hannspree HP248WJB: l’eleganza per l’ufficio

In questa recensione andremo a scoprire il nuovissimo Hannspree HP248WJB, monitor full HD da 23,8 pollici ideale sia per il lavoro da ufficio che per tante altre attività

Purtroppo stiamo ancora vivendo un periodo storico molto particolare che sta imponendo a milioni di persone in tutto il mondo un lavoro o lo studio da remoto. Webcam, microfoni e vari dispositivi per la comunicazione hanno iniziato a prendere sempre più piede, ma è indubbio che poter contare su un monitor affidabile, prestante, ricco di funzionalità e soprattutto economico sia praticamente fondamentale. È arrivato, quindi, il momento di parlarvi del nuovo modello della Hannspree. Stiamo parlando dell’HP248WJB dedicato soprattutto per un uso professionale in ufficio. Ecco a voi la nostra recensione.

Unboxing e montaggio | Recensione Hannspree HP248WJB

La confezione di vendita è quella classica di questi dispositivi, ovvero un cartone decorato con scritte nere e blu in cui sono presenti tutte le caratteristiche tecniche principali del monitor. Al suo interno, ogni componente è ben imbottito con uno strato molto spesso di polistirolo protettivo che consente di fissare saldamente gli elementi e non danneggiarli durante il trasporto. Il montaggio del monitor è decisamente semplice poiché all’interno dello scatolo sono presenti solo tre pezzi: la base, il braccio con l’aggancio e il pannello.

La base si collega al braccio attraverso una comoda vite a farfalla, mentre il pannello si fissa attraverso un comodo meccanismo a ganci mobili che non necessita di viti. Una volta montata la struttura portante, infatti, basterà incastrare il pannello al braccio e il gioco è fatto. Per concludere, per quanto concerne la cavetteria, troviamo a corredo il cavo di alimentazione (molto discreto e per nulla ingombrante), un cavo HDMI e un cavo da USB-B a USB-A.

Caratteristiche tecniche | Recensione Hannspree HP248WJB

Prima di addentrarci all’interno dell’esperienza d’uso, delle potenzialità insite nel monitor stesso, va fatta l’obbligatoria carrellata di specifiche tecniche che sicuramente non fanno che accrescere la validità e la considerazione di questo monitor.

Specifiche del pannello

Dimensione pannello: 23,8 pollici (60.54cm)

23,8 pollici (60.54cm) Colore: nero

nero Massima risoluzione e Refresh Rate: 1920 x 1080 Full HD @60Hz

1920 x 1080 Full HD @60Hz Tempo di risposta: 5ms (G to G)

5ms (G to G) Frazione di contrasto: 10.000.000:1 (Active)

10.000.000:1 (Active) Luminosità: 400 nits (cd/m^2)

400 nits (cd/m^2) Angolo di visione: 178° (H), 178° (V)

178° (H), 178° (V) Colori: 16,7 milioni

Specifiche del sistema

Attacco VESA: Sì

Sì Speaker: 2W x 2

2W x 2 Regolazione: 45° a destra e a sinistra, 90° in inclinazione

Parliamo adesso finalmente di porte di input. Un monitor da ufficio che si rispetti deve dare la possibilità di collegare in maniera semplice e veloce ogni dispositivo possibile. Questo monitor, sotto questo punto di vista, dispone di un numero di porte molto interessante:

HDMI 2.0

Display Port 1.2

USB-B

VGA

Line In e Out

Webcam incorporata

2 porte USB-A

Design e materiali | Recensione Hannspree HP248WJB

La base e il braccio sono davvero molto solidi, pesanti e di ottima qualità. Il rivestimento in plastica nera lucida dona un tocco di eleganza e il monitor, essendo praticamente borderless, è un piacere per gli occhi anche da spento. Ottima anche l’idea di poter regolare in altezza il monitor sfruttando un sistema a molle che si regola in base al peso del monitor stesso. Bella anche l’idea di inserire una base tanto solida e curata esteticamente, quanto compatta e per nulla ingombrante soprattutto in scrivanie poco profonde.

Per quanto riguarda gli aspetti negativi, non abbiamo apprezzato i tasti multifunzione posti sul retro che non solo sono un po’ troppo economici, ma anche poco intuitivi nell’utilizzo. Inoltre nel paragrafo sopra abbiamo accennato alla presenza di una webcam integrata in alta risoluzione. Il suo sistema a scomparsa è molto intelligente, anche perché risulta leggermente rialzato per permettere il funzionamento dei sensori di luminosità e di presenza dell’utente. Peccato che lo stesso sistema non è sempre funzionante e oltre ad essere anch’esso parecchio “plasticoso”, a volte è capitato che non si attivasse la webcam dovendola più volte alzare e abbassare affinché prendesse il comando.

Esperienza d’uso e funzioni principali | Recensione Hannspree HP248WJB

Passiamo finalmente alla parte principale di questa recensione, ovvero quella che riguarda l’esperienza d’uso e le funzionalità principali. Iniziamo col dire che si tratta di uno dei pannelli più luminosi che abbia mai provato e questo lo porta, purtroppo, ad avere dei colori non proprio equilibrati e bilanciati. Questo monitor si propone sicuramente a un uso consumer, quindi è adatto sia al lavoro d’ufficio che al lavoro da casa, ma presenta ugualmente delle modalità differenti quali ad esempio gaming e film. Purtroppo, però, i colori tendono ad essere sempre tarati verso l’alto con neri poco definiti (si tratta anche di un pannello TFT – LED) e primari leggermente smorti.

Nulla di grave attenzione, ma è fastidioso dover smanettare un po’ con le impostazioni per ottenere un risultato perfetto. Come ogni monitor che si rispetti, soprattutto se orientato al lavoro d’ufficio, monta a bordo ogni sistema per la protezione della nostra vista. Per questo sono disponibili funzioni di LightSense e ColorSense e la possibilità di regolare la diffusione della luce blu. In questo modo in maniera automatica sarà regolata la luminosità e la temperatura del colore in relazione a quella ambientale.

Ho pensato anche di utilizzare il monitor per vedere film, serie tv e giocare mantenendo collegato il PC che collegando la mia PlayStation 5 sfruttando la risoluzione FullHD. L’esperienza è stata soddisfacente, ma purtroppo è abbastanza evidente che non sono i suoi punti di forza anche considerando che il limite dei 60 Hz limita le prestazioni più alte.

Ottimo il braccio regolabile di cui è dotato questo monitor. Si riesce a posizionare in qualsiasi posizione, inclinazione e altezza. Una vera comodità per il lavoro d’ufficio e non solo. Il fatto di poterlo ruotare permette, se si hanno clienti in studio, di renderli partecipi in maniera semplicissima ruotando il pannello senza doversi avvicinare al cliente. Inoltre il fatto di poterlo ruotare anche in posizione perfettamente verticale lo rende un monitor davvero interessante per le configurazioni più professionali. Un altro punto di forza è la connettività anche se la mancanza di una porta Ethernet non consente di gestire configurazioni multi-PC e abilitare funzioni di tipo docking station.

All’interno di questo Hannspree HP248WJB sono stati montati anche due speaker da 2W ciascuno e una webcam che si trova sulla parte superiore del monitor. Iniziamo dagli speaker, sicuramente molto modesti e dal suono decisamente scarno e per niente brillante. Però ho molto apprezzato il fatto che fossero presenti considerando il prezzo del monitor e il suo utilizzo base. La webcam, invece, è ottima grazie alla sua risoluzione in HD e ai suoi 5 megapixel. La vista grandangolare permette di avere una visione completa nonostante sia posizionata nella parte più alta del monitor e quindi rende questo Hannspree perfetto per il lavoro o la didattica a distanza.

Un monitor con pochi compromessi da accettare

Siamo arrivati alla fine della recensione, è tempo di tirare le somme. Nel complesso si tratta di un monitor davvero incredibile considerando anche che il suo prezzo si attesta intorno ai 200 euro. La fase di montaggio semplice, la cura nei dettagli e il design sono davvero splendidi. La fedeltà cromatica poteva essere curata un po’ di più, tuttavia le funzioni per il benessere della vista, insieme a tutte quelle accortezze a livello di design ne fanno un prodotto davvero riuscito. Interessante anche la presenza di un modesto sistema audio stereo che diviene comunque utile a tutti coloro che hanno il bisogno di ascoltare qualcosa senza particolari richieste da audiofilo.

Voi cosa ne pensate di questo Hannspree HP248WJB? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.