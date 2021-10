Migliori cuffie gaming da acquistare | Ottobre 2021

Ogni videogiocatore che si rispetti ha un paio di cuffie da gaming, per questo motivo oggi vogliamo mostrarvi le migliori cuffie da gaming da acquistare

Uno dei più importanti accessori di un vero videogiocatore sono le cuffie. Con cavo o wireless che siano, scopriamo insieme le migliori cuffie da gaming presenti sul mercato! La scelta delle migliori cuffie gaming non è affatto affar semplice, per cui addentriamoci insieme in questa giungla.

Migliori cuffie da gaming? Ci pensiamo noi!

La prima cosa di cui tenere conto è il prezzo. Troppe volte ci si trova davanti a prezzi troppo elevati o eccessivi per il prodotto, altrettante volte si possono comprare cuffie gaming che costano molto poco ma valgono ancora meno. Un’altro aspetto fondamentale è la comodità delle cuffie. I materiali giocano un ruolo fondamentale nel fastidio che possono procurare (o meno) le cuffie, soprattutto nelle sessioni di gioco più lunghe. Ultima, ma non per ultima, la resa audio. Delle cuffie che si rispettino devono fare bene ciò per cui sono progettate, quindi devono (ovviamente) sentirsi bene.



Il mercato è ricco di proposte per ogni fascia di prezzo. Quindi, di seguito elenchiamo le migliori cuffie da gaming da acquistare questo mese. Cambiano le temperature, ma il vero giocatore è pronto a rintanarsi in casa! Meglio comprare un bel paio di cuffie gaming comode e funzionali.

Dal gradino più basso

KingTop EACH G2000 – Migliori cuffie gaming da acquistare

Questo è il primo paio della nostra selezione delle migliori cuffie gaming. Si presenta come un prodotto dal prezzo contenuto, ma con un buon rapporto di qualità. I materiali non sono esattamente il massimo, ma il suono rimane fedele. Il cavo è protetto e il regolatore di volume risulta comodo anche per disattivare il microfono. Le cuffie gaming in questione trasmettono tramite jack da 3.5 mm, la presa USB sarà utile solo ad alimentare i led.



Sades SA810 – Migliori cuffie gaming da acquistare

SadesCuffie Gaming per Xbox One, SA810 Cuffie da Gioco con Microfono Stereo Bass Regolatore di Volume per PS4 PC Mac (Blu/Nero) Le cuffie sono progettate per essere leggere e sottili, morbido cuscino in pelle PU con auricolari in schiuma di memoria in similpelle,comodo da indossare. Con una struttura leggera e bilanciata, puoi concentrarti di più sul gioco

Le cuffie gaming Sades in questione sono leggermente migliori di quelle appena viste sopra, anche se i materiali rimangono adeguati al prezzo. Il colore particolare potrebbe essere un valore aggiunto, ma potreste rimanere delusi dalla comodità delle cuffie se utilizzate degli occhiali, a causa dei padiglioni un po rigidi. Il suono rimane non troppo brillante ma gli accessori sono tutto sommato interessanti. Anche in questo caso jack da 3.5 mm.

Turtle Beach Recon 50P – Migliori cuffie gaming da acquistare

Turtle Beach Recon 50P Auricolare di Gioco, Nero/Blu - PS4 e Xbox One Si connette direttamente al controller PlayStation 4 e a PS Vita, nonché ai dispositivi dotati di un connettore audio da 3.5 mm

Questo modello Turtle Beach è uno dei più economici, ma non per questo di scarsa qualità. I padiglioni più grandi offrono un comfort maggiore e il loro rivestimento in similpelle è abbastanza comodo anche nelle giornate più calde. I materiali usati sono buoni e adeguati al costo delle cuffie. La qualità audio è discreta così come il microfono.

Razer Kraken Pro – Migliori cuffie gaming da acquistare

Le Razer Kraken Pro offrono un ottimo compromesso qualità-prezzo. Queste cuffie sono uguali alla versione base della linea Kraken, con l’aggiunta però del microfono. Il costo contenuto e l’eccellente scelta di materiali sono un connubio ottimo per chi vuole spendere poco e godere di un buon comparto audio. Anche il design e i colori fluo sono gradevoli e in linea con la famiglia Razer.

Alziamo i decibel (e la qualità)

HyperX HX-HSCS-BK – Migliori cuffie gaming da acquistare

Il primo paio delle migliori cuffie da gaming di questa fascia è un prodotto HyperX. Questo headset vanta un comfort e una leggerezza difficilmente riproponibile a questo prezzo. Nonostante il costo contenuto l’audio risulta buono e i padiglioni hanno la possibilità di girare di 90 gradi. Questa peculiarità le rende comode da indossare e da trasportare. Il microfono non è male, e può essere disattivato spostandolo in posizione verticale.

Logitech G432 – Migliori cuffie gaming da acquistare

I materiali di queste cuffie gaming di Logitech sono di tutto rispetto. Il tessuto sportivo (rimovibile per il lavaggio) fa sì che non si sudi anche dopo molte ore di gioco. Inoltre, queste cuffie gaming vantano un sistema surround 7.1 digitale nonostante possano essere utilizzate con il loro jack da 3.5 mm. Se accoppiate alla scheda audio USB (fornita nella confezione) offrono tutto il loro potenziale con un 7.1 che convince, rapportato al prezzo delle cuffie.

Razer Electra V2 – Migliori cuffie gaming da acquistare

Le Razer Electra V2 sono davvero ottime. Compatibili sia con PC che con PlayStation 4, offrono un 7.1 virtual tramite jack da 3.5 mm che saprà sicuramente regalarvi soddisfazioni nelle vostre sessioni videoludiche. Il loro design elegante spicca e i materiali con cui sono realizzate sono davvero di buona fattura.

Asus Strix 2.0 – Migliori cuffie gaming da acquistare

Le Asus Strix 2.0 risultano davvero ottime sotto molti punti di vista. I materiali che le compongono sono di pregevole qualità e la resa audio è davvero niente male. Il microfono, degno di nota, è rimovibile. I padiglioni ruotabili di 90 gradi, infine, vi consentirà di portare le vostre cuffie ovunque in totale sicurezza.

Corsair Gaming CA-9011130 – Migliori cuffie gaming da acquistare

Corsair Gaming CA-9011130-EU Void Carbon Cuffie Gaming USB, Dolby 7.1, Nero Effetto immersivi totale e audio multi canale reale: surround Dolby 7.1 per audio posizionale con precisione letale, driver da 50mm e funzionalità infoMic.

Quando il gioco si fa duro, Corsair scende in campo. Queste meravigliose cuffie offrono un surround 7.1 reale tramite USB. I materiali sono davvero ottimi così come le rifiniture. I padiglioni, con la loro micro-fibra, il loro sistema in memory foam e la loro forma sfasata offrono una comodità senza paragoni. Grazie al 7.1, l’audio in 7,1 vi farà sentire davvero parte dell’azione ad un prezzo tutto sommato adeguato. Un ottimo acquisto per chi cerca un ottimo paio di cuffie gaming.

Saliamo un altro po’

Razer Kraken 7.1 Chroma – Migliori cuffie gaming da acquistare

Razer Kraken 7.1 Chroma - Cuffie da Gioco USB con audio surround 7.1 - Gaming Headset con Illuminazione RGB Chroma per PC e PS4 Sistema audio surround virtuale 7.1 avanzato; Le Razer Kraken 7.1 Chroma sono dotate di un sistema audio surround virtuale 7.1 avanzato che ti fa immergere maggiormente nel gioco. Il sistema è in grado di elaborare audio con latenza estremamente bassa e modula la sorgente audio per simulare un'esperienza audio surround a 360⁰

Iniziamo questa categoria delle migliori cuffie gaming con una marca che si è fatta apprezzare anche in precedenza. Razer ci propone le sue Kraken 7.1 Chroma. Sistema sorruond 7.1 virtuale che, grazie al software creato da Razer, raggiunge un un livello più che ottimale. Microfono a scomparsa con audio digitale e una combinazione di colori RGB da 16.8 milioni di combinazioni possibili.

Logitech G433 7.1 – Migliori cuffie gaming da acquistare

Le Logitech G433 sono cuffie studiate principalmente per il gaming competitivo. Dotate di Audio Pro-G, dispongono di driver realizzati con materiali ibridi che assicurano un audio preciso e chiaro, proprio come avrebbero voluto i game designer. Oltre alle imbottiture in tessuto tecnico, queste cuffie risultano compatibili con le console Nintendo Switch, PS4 e Xbox One . Un ottimo acquisto per chi vuole vincere senza lasciare nulla al caso.

Logitech G533 – Migliori cuffie gaming da acquistare

Nonostante non siamo troppo propensi a consigliare hardware senza fili, è chiaro che c’è chi preferisce cuffie wireless. Le Logitech G533, offrono un ottimo compromesso fra wireless, prezzo e qualità. La tecnologia surround 7.1, inoltre, riproduce accuratamente l’ambiente di gioco. La durata della batteria è approssimativamente di 15 ore, il microfono dispone anche di eliminazione del rumore. Se cercate delle buone cuffie gaming wireless queste potrebbero fare al caso vostro.

Turtle Beach Elite 800P – Migliori cuffie gaming da acquistare

Turtle Beach Elite 800P Cuffie di Gioco per PS4, PS4 Pro e PS3 100% wireless – Goditi un suono nitidissimo, senza interferenze, una chat con connettività 100% wireless per le tue PS4 Pro, PS4 e PS3

Se desiderate delle cuffie gaming wireless ideate per il gaming su PlayStation 4, queste potrebbero fare al caso vostro. Le Turtle Beach Elite 800P mostrano un suono nitido, oltre alla chat con connettività 100% compatibile con PS4 Pro, PS4 e PS3. Senza dilugarci ancora molto, siamo forse davanti alle migliori cuffie da gaming studiate per la console Sony!

Over the top

Razer Kraken Forged Edition – Migliori cuffie gaming da acquistare

Le cuffie Kraken Forged Edition sono davvero belle. Questo headset è creato con materiali di altissima qualità e ogni singola cuffia viene rifinita singolarmente (ragione principale del loro costo). Dotate di rifiniture in acciaio e cuoio, sono davvero leggere e offrono un suono definito e profondo, anche grazie al software Razer e al sistema 7.1 (virtuale). Davvero una perla.

Asus ROG Centurion 7.1 – Migliori cuffie gaming da acquistare

Le Asus ROG Centurion 7.1, offrono due set di auricolari intercambiabili adattabili a ogni giocatore, e una audio station USB dotata di controlli audio. Surround 7.1 di ottima qualità dotato di 10 driver dedicati capace di offrire un audio surround sensazionale e realistico. Infine, le cuffie sono dotate di microfono con cancellazione del rumore di fondo.

Migliori cuffie gaming da acquistare, appuntamento al prossimo mese!

Bene amici, questa era la nostra guida sulle migliori cuffie da gaming! Questa guida si conclude qui, ma per completare il vostro equipaggiamento da vero gamer vi consiglio anche la lettura della nostra guida ai migliori mouse da gaming e alle migliori casse per PC. Come sempre vi invitiamo a restare aggiornati su tuttoteK per ulteriori guide, news e tanto altro. Ciao!