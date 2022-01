Pokémon Legends Arceus: nuovo trailer sul crafting e zone di gioco

Un nuovo trailer dell’atteso Pokémon Legends Arceus va a mostrare alcuni piccoli dettagli riguardanti il crafting e le nuove aree di gioco disponibili

Mancano poche settimane all’arrivo di Pokémon Legends Arceus, il nuovo inedito titolo di Game Freak che trasporterà i giocatori all’interno di una Sinnoh mai vista prima. La regione assumerà infatti un’ambientazione che va a richiamare il Giappone feudale, e oltre a ciò saranno presenti anche diverse novità che daranno una svolta significativa al gameplay dell’iconico franchise di Nintendo.

Il titolo presenta uno stile di gioco molto più aperto rispetto ai precedenti per quanto riguarda le azioni attuabili all’interno del mondo: in un trailer passato sono stati mostrati gli scontri attuabili con i Pokémon, svelando tra le altre cose la possibilità di combattere apertamente i Pokémon selvatici, schivandone gli attacchi e usando la propria squadra per difendersi. Sono state fornite anche alcune informazioni sui clan Diamante e Perla e i rispettivi leader Damon e Perula. In un trailer presentato invece nelle scorse ore, possiamo dare un’occhiata anche al crafting e alle aree di gioco di Pokémon Legends Arceus.

Il trailer di Pokémon Legends Arceus mostra dove si attuerà il crafting nel gioco

Siamo agli sgoccioli per quanto riguarda l’attesa per l’arrivo di Pokémon Legends Arceus, e ormai molte delle informazioni più importati sono state rivelate da diverso tempo. Tuttavia, la curiosità dietro questo titolo va man mano crescendo, soprattutto per le nuove funzionalità e caratteristiche che continuano ad essere mostrate all’interno degli ultimi trailer. Dopotutto, nonostante il nuovo gioco della serie non brilli in fatto di qualità delle texture o della grafica, il sapere di potersi trovare di fronte a una potenziale evoluzione della serie porta comunque un concreto (e prudente) entusiasmo tra i fan. L’ultimo trailer di Pokémon Legends Arceus pubblicato sull’account YouTube ufficiale di Nintendo non svela quindi fatti che non abbiamo già visto, ma rimane comunque utile per darci un’idea di cosa ci troveremo davanti, tra cui anche gli strumenti dedicati al crafting e le nuove zone di gioco esplorabili.

In Pokémon Legends Arceus avremo infatti una base al quale tornare per ricevere le quest e gestire il proprio inventario e la squadra, mentre il resto del mondo si svilupperà in diverse macroaree esplorabili, e caratterizzate ognuna da diversi biomi e Pokémon. Il crafting sarà un punto importante all’interno del titolo, e servirà per poter creare Pokéball attraverso i materiali ottenuti durante le spedizioni all’esterno del villaggio. Nel video mostrato è dunque possibile vedere il tavolo da lavoro utile a fare ciò. Inoltre, il trailer si concentra anche sull’esplorazione e l’approccio verso gli aspetti più selvatici della regione di Hisui, sottolineando la furia e il carattere selvaggio di vari Pokémon.

