Vivo V23 e V23 Pro: presentati ufficialmente 

Recentemente Vivo ha lanciato su diversi mercati i suoi nuovi device medio gamma Vivo V23 e Vivo V23 Pro. La loro peculiarità è quella di cambiare colore della scocca se esposti per una manciata di secondi alla luce solare. Vediamoli più da vicino

I nuovi Vivo V23 e V23 Pro sono device di fascia media dotati di un ampio schermo AMOLED FHD+ ed un modulo fotografico anteriore composto da ben 2 obiettivi. Hanno entrambi un design elegante, merito anche del notch a goccia presente sul pannello frontale e che ospita le fotocamere anteriori. Caratteristica unica di entrambi i modelli risiede nella loro colorazione Sunshine Gold, capace di mutare il colore della scocca dal dorato ad una tonalità blu-verde semplicemente esponendo lo smartphone alla luce del sole per circa 30 secondi. Questo processo camaleontico è del tutto reversibile con un graduale ritorno alla colorazione oro una volta che il dispositivo viene lasciato all’ombra o riposto in tasca.

Vivo V23: scheda tecnica

Il device è equipaggiato con:

Display: AMOLED da 6,44″ FHD+ (2400 x 1080 p) 20:9, HDR10+, frequenza d’aggiornamento fino a 90Hz, bordi piatti ;

da ; CPU: SoC Mediatek Dimensity 920 5G ;

; RAM: 8GB/12GB di tipo LPDDR4x ;

di tipo ; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 64MP + sensore ultra grandangolare da 8MP + obiettivo macro da 2MP ;

+ sensore ultra grandangolare da + obiettivo macro da ; Fotocamera anteriore: sensore da 50MP + ottica ultra grandangolare da 8MP ;

+ ottica ultra grandangolare da ; Connettività: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4GHz + 5Ghz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS, USB Type-C ;

; Batteria: 4200mAh con supporto alla ricarica rapida a 44W ;

con supporto alla ricarica rapida a ; Colori: Stardust Black, Sunshine Gold (cambia colore al sole) ;

; Dimensioni: 157.20×72.42×7,55mm ;

; Peso: 181g ;

; OS: Android 12 con Funtouch OS 12 ;

; Colori: Obsidian Black e Silver Purple ;

; Prezzo versione 8GB RAM/128GB ROM: ~350€ ;

; Prezzo versione 12GB RAM/256GB ROM: ~415€

Vivo V23: analisi

Il cuore pulsante di questo terminale è il Mediatek Dimensity 920 5G coadiuvato da 8GB/12GB di memoria RAM. Riguardo invece la memoria di archiviazione ROM, è possibile scegliere anche qui fra 2 tagli differenti: 128GB o 256GB. Il display è di tipo AMOLED ed ha una diagonale da 6,44” con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento che si spinge fino ai 90Hz garantendo così immagini particolarmente fluide. Grazie alla tipologia di pannello, i colori saranno più vividi ed i neri assoluti dal momento che i singoli pixel possono essere spenti.

La capiente batteria 4200mAh supporta la ricarica rapida a 44W e fornisce un’autonomia di circa un 1 giorno e mezzo. È presente il modulo per le reti 5G in modo da poter avere una velocità di download/upload dei dati fulminea. Riguardo il comparto fotografico posteriore, il sensore principale da 64MP dovrebbe assicurare scatti di buona qualità in qualsiasi situazione ambientale. Frontalmente, invece, all’interno del notch trovano posto 2 obiettivi fotografici rispettivamente da 50MP e 8MP, abbastanza da elaborare buoni autoscatti ed offrire una discreta qualità video nelle videocall. Il sistema operativo installato è Funtouch OS 12 basato su Android 12.

Vivo V23 Pro: scheda tecnica

Il modello più prestante prevede:

Display: AMOLED da 6,56″ FHD+ (2376 x 1080 p) 19.8:9, HDR10+, refresh rate a 90Hz, touch sampling rate 240Hz, 1300 nits (picco), bordi curvi ;

; CPU: SoC Mediatek Dimensity 1200 5G ;

; RAM: 8GB/12GB di tipo LPDDR4x ;

di tipo ; ROM: 128GB/256GB per archiviazione interna espandibile tramite slot MicroSD ;

per archiviazione interna espandibile tramite slot ; Fotocamera posteriore: obiettivo principale da 108MP + sensore ultra grandangolare da 8MP + obiettivo macro da 2MP ;

+ sensore ultra grandangolare da + obiettivo macro da ; Fotocamera anteriore: 50MP + grandangolare da 8MP ;

+ grandangolare da ; Connettività: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2,GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC, sensore d’impronte sotto al display ;

; Batteria: 4300mAh con ricarica rapida a 44W ;

con ricarica rapida a ; Dimensioni: 159,46×73,27×7,36mm ;

; Peso: 171g ;

; Colori: Stardust Black, Sunshine Gold (cambia colore al sole) ;

; OS: Android 12 con Funtouch OS 12 ;

; Prezzo versione 8GB RAM/128GB ROM: ~ 460€ ;

; Prezzo versione 12GB RAM/256GB ROM: ~520€

Vivo V23 Pro: analisi

Il modello più performante è equipaggiato con un SoC più potente, il MediaTek Dimensity 1200 e di uno schermo leggermente più grande. Anche in questo caso un AMOLED da 6,56” con risoluzione FHD+ e frequenza d’aggiornamento video fino a 90Hz. Il resto delle caratteristiche sono analoghe a quelle del modello base, con una memoria RAM che può spaziare da 8GB a 12GB ed un’ampia ROM da 256GB. È uno smartphone capace di fronteggiare qualunque richiesta non eccessivamente pesante per il processore. Il SoC MediaTek Dimensity 1200 5G insieme agli 8GB ed oltre di memoria RAM saranno in grado di gestire il sistema con assoluta fluidità in gran parte delle circostanze.

Potrà eseguire applicazioni videoludiche con scioltezza, magari non con il massimo dei dettagli grafici ma c’è da tenere a mente che non nasce come smartphone da gaming. La batteria su questa versione vede un lieve incremento, passando da 4200mAh a 4300mAh e garantendo un’autonomia lievemente superiore al modello base. Si evidenzia infine una migliore qualità del comparto fotografico posteriore grazie alla presenza di un sensore principale da 108MP. Non è stato annunciato al momento l’arrivo sul territorio italiano.

Cosa ne pensate dei nuovi smartphone di Vivo? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!