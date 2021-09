Razer Huntsman V2: presentate le nuove tastiere da gaming

Razer ha appena annunciato l’arrivo delle nuove Huntsman V2, la nuova versione delle tastiere da gaming che ha spopolato negli Stati Uniti

Razer, leader mondiale nel lifestyle gaming, continua ad ampliare il suo roster di periferiche giorno dopo giorno. Dopo aver annunciato il nuovissimo mouse Razer Basilisk V3 è arrivato anche l’annuncio del nuovo controller Razer Wolverine V2 Chroma. Nella giornata di oggi invece, a completamento del trittico di periferiche che ogni gamer dovrebbe avere, ecco che arriva l’annuncio anche delle nuove tastiere Razer Huntsman V2. Andiamo a vedere questi gioiellini più da vicino.

Ecco le nuove tastiere da gaming Razer Huntsman V2

La nuova gamma Huntsman V2 porta avanti la tradizione con aggiornamenti e perfezionamenti che migliorano ulteriormente una tastiera gaming straordinaria: prestazioni, “feel” e acustica. Questa nuova versione è disponibile con Linear Optical Switch di seconda generazione di Razer, perfezionati e modificati sulla base del feedback di giocatori e utenti. Il primo di questi miglioramenti è offerto dall’aggiunta di uno smorzatore di suono in silicone per ridurre il ’clac’ del tasto quando viene premuto durante l’uso.

Gli switch di seconda generazione utilizzano un fascio di luce a infrarossi per attivare il segnale dello switch, eliminando completamente il debounce delay. Questo è generalmente integrato nelle tastiere meccaniche per garantire che a un segnale di contatto corrisponda una vera pressione del tasto. Senza di esso, i Linear Optical Switch di seconda generazione di Razer possono trarre vantaggio dalla tecnologia HyperPolling, superando il polling rate di 1000Hz delle tastiere standard e raggiungendone uno reale di 8000Hz.

L’Huntsman V2 è stata aggiornata anche in altri aspetti. I copritasti Doubleshot in PBT, per una maggiore durata e resistenza all’usura, sono ora di serie. Le nuove tastiere sono dotate di un quadrante digitale multifunzione e 4 tasti multimediali dedicati e personalizzabili per una maggiore usabilità al di fuori del gaming. Completamente programmabile tramite Razer Synapse 3, la tastiera dispone di 7 effetti di illuminazione Razer Chroma preimpostati, con fino a 16,8 milioni di colori, per una completa personalizzazione.

Inoltre nella famiglia entra anche la Huntsman V2 Tenkeyless, la sorellina più snella e leggera dell’Huntsman V2. Rispecchiando molte delle caratteristiche della versione full-size, quest’ultima non dispone di tastierino numerico, quadrante e tasti multimediali in favore della portabilità, ma mantiene le caratteristiche e gli aggiornamenti apportati alla principale.

Le due tastiere sono disponibili all'acquisto sul sito ufficiale nel solo layout US, rispettivamente ai prezzi di 159,99 € e 169,99 € per le versioni Clicky Purple Switch e Linear Red Switch della Tenkeyless; invece 199,99 € e 209,99 € per le versioni Clicky Purple Switch e Linear Red Switch della "sorella maggiore".