XPG GRIT: un nuovo software per le prestazioni da gamer

XPG ha ultimato e rilasciato da poco GRIT, il nuovo sito con annesso software per migliorare le prestazioni dei videogiocatori. Scopriamolo insieme

Indubbiamente ognuno di noi ha dei videogiochi in cui eccelle e altri invece in cui arranca a fatica, soprattutto se si tratta di multiplayer. Non tutti riescono a giocare a livelli competitivi, vuoi perché magari quel gioco non si addice al proprio stile, ma anche perché magari non capiamo l’errore sistematico e i nostri punti deboli. Emulare un campione che ha un proprio stile non sempre ci permetterà di progredire e raggiungere un livello più alto.

Ecco allora che XPG ha creato GRIT, acronimo di Game Reaction Intensity Training, un software con una serie di aule di formazione che si concentrano sull’aiutare i gamers a migliorare le proprie prestazioni in gioco. Insomma, una specie di scuola nella quale potremo imparare molti trucchi per migliorare sempre più le nostre abilità. Ma andiamo con ordine e facciamo luce su questo nuovo software e sul relativo sito.

Scopriamo XPG GRIT

Attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, GRIT può monitorare le prestazioni degli utenti nel tempo e identificare punti deboli specifici. Utilizzando queste informazioni, il software consiglierà esercizi specifici per aiutare gli utenti a migliorare le proprie abilità, agendo essenzialmente come un allenatore di Esports digitale. Insomma, un mentore digitale che sicuramente potrà aiutarci, e non poco, a migliorare la nostra visione d’insieme.

Tuttavia al momento GRIT è limitato ai soli esercizi per i giochi FPS, ma XPG sta lavorando per espandere l’ambito a generi aggiuntivi nel prossimo futuro. Molto presto quindi potremo avere delucidazioni non solo su giochi sparatutto, come ad esempio Battlefield 2042 che è stato posticipato, ma anche altri giochi come ad esempio NBA 2K22. Sebbene il software di formazione non sia ancora attivo, la società sta attualmente raccogliendo le iscrizioni dal pubblico per partecipare alla beta chiusa.

Gli utenti possono quindi registrarsi sulla pagina Web ufficiale XPG GRIT per avere la possibilità di far parte del processo di sviluppo. Questo però non è tutto. Questa piattaforma contiene anche il blog che prevede 3 nuove pubblicazioni ogni settimana da parte della società stessa. I post riguerderanno qualsiasi argomento relativo ai giochi, ad esempio recensioni di prodotti hardware, opinioni sui giochi e guide utili. Noi tuttavia vi invitiamo a rimanere sulle pagine di tuttoteK per non farvi perdere nessuna news, recensione o guida riguardante l’universo hardware, software e videoludico!