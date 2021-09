Razer Wolverine V2 Chroma: ecco il nuovo controller

Razer ha annunciato l’arrivo sul mercato del nuovo controller Wolverine V2 Chroma per Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Scopriamolo insieme

Razer, leader nel lifestyle gaming, è da sempre attenta ai suoi utenti. La cura nei dettagli, unita a un’elevata accortezza nelle prestazioni, è sicuramente il loro punto di forza. Dopo aver presentato la nuova versione del loro mouse da gaming più famoso, stiamo parlando del Razer Basilisk V3, eccoli farsi nuovamente avanti anche per gli amanti delle console e non solo. La società ha infatti presentato il nuovo Razer Wolverine V2 Chroma, l’ultimo controller arrivato in famiglia compatibile con la nuova Xbox Series X|S, ma anche con Xbox One e PC.

Diamo uno sguardo al nuovo Razer Wolverine V2 Chroma

Se vi siete stancati dei soliti controller, questo è quello che fa al caso vostro. La società ha fatto fruttare la sua esperienza decennale sul mercato, dotando questo nuovo device di pulsanti azione Razer Mecha-Tactile e croce direzionale che garantiscono tempi di attuazione e risposta ultra-rapidi. In aggiunta ai consueti tasti, Razer ha aggiunto sei ulteriori pulsanti multi-funzione tra i quali troviamo due bumper dorsali e quattro grilletti extra. Il tutto fornisce un controllo più accurato, garantendo prestazioni più elevate grazie alla loro disposizione.

Il nuovo design a forma di L e fulcro con Full-Coverage Wraparound Grip fornisce tutta l’ergonomia di cui un gamer ha bisogno. Ciò garantisce una presa perfetta in ogni occasione e permette di poter utilizzare il device per lunghe sessioni di gioco. Importanti sono anche i Thumbstick Cap intercambiabili, che permetteranno di sostituire semplicemente le levette in caso di usura, garantendo sempre il miglior grip.

A tutto questo ovviamente non poteva di certo mancare, come suggerisce il nome stesso, l’integrazione con Razer Chroma RGB, per un’ampia personalizzazione anche dal punto di vista dei colori. Insomma, cosa si vorrebbe volere di più dal proprio controller? Questa periferica è in vendita sul sito ufficiale e presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 159,99 €. Voi cosa ne pensate di questo nuovo controller? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi future news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!