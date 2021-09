Skull and Bones: primi dettagli sul gameplay

Dopo anni di silenzio e dopo una produzione problematica, ecco emergere i primi dettagli sul gameplay di Skull and Bones. Vediamo insieme i rumor su progressione, open world e molto altro

Eccoci di nuovo a parlare di Skull and Bones. Questa volta però, portiamo buone notizie. La nuova IP di Ubisoft, annunciata ormai nel 2017, torma infatti a far parlare di sé con nuovi rumor incoraggianti. A seguito di uno sviluppo con altri e bassi e una serie infinita di rinvii, ecco emergere i primi dettagli relativi al gameplay di Skull and Bones.

Svelati con dei tweet i dettagli sul gameplay del nuovo Skull and Bones

Jim Henson, il noto insider e leaker, ha divulgato con una serie di tweet quelli che potrebbero essere le prime informazioni e i primi dettagli in merito al gameplay di Skull and Bones. Per quanto riguarda le navi, si parla della presenza di 5 tipologie basate sulla grandezza e 3 basate sulla “destinazione d’uso” (Cargo, Combat e Exploration). I giocatori non avranno sin dall’inizio la propria barca, ma cominceranno a bordo di una zattera. Man mano che si otterrà reputazione ed esperienza come pirata, ci si potrà costruire la propria nave. Nei combattimenti saranno presenti diversi tipi di armi, dai cannoni ai mortai fino ai lanciafiamme.

Ampio sembra essere anche il grado di customizzazione, con la possibilità di personalizzare lo scafo, il timone, la polena e altro. Diverse invece le tipologie di missioni, dall’assaltare altri navi e fortezze (un’ovvietà, trattandosi di un gioco sui pirati) a vere e proprie missioni di consegna. Il gioco è ambientato nell’Oceano Indiano, tuttavia l’hub del giocatore sarà situato in Madagascar. Ci saranno infine sezioni di gioco a piedi, sulla terra ferma, ma queste parti saranno limitate all’esplorazione e all’interazione con gli NPC del luogo. Prendete queste informazioni con le pinze, in quanto non ufficialmente confermate.

