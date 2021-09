Basilisk V3: nuova versione del mouse gaming secondo Razer

Razer ha da poco annunciato la nuova versione del suo mouse da gaming più famoso, il Basilisk V3. Scopriamolo insieme in questo articolo

Razer, leader mondiale nel lifestyle gaming, è da sempre impegnata nel fornire ai suoi utenti dei prodotti che ne garantiscano le migliori prestazioni in ogni condizione. La società ha da poco annunciato l’arrivo nella famiglia della nuova versione del mouse da gaming Basilisk. Già tempo fa avevamo avuto il piacere di testare il Basilisk V2. Per maggiori dettagli e per scoprire come si era comportato nelle nostre mani, vi invito a leggere la nostra recensione. In questo articolo andremo invece a vedere il Razer Basilisk V3, la nuova versione ancora più performante del mouse da gaming.

Diamo uno sguardo più da vicino al mouse da gaming Razer Basilisk V3

Una delle prime differenze che si possono apprezzare già ad un primo sguardo superficiale riguarda il design dello stesso. La nuova versione è dotata di 11 zone di illuminazione Razer Chroma su tutto il dispositivo e un underglow che avvolge il mouse in un glorioso bagliore Chroma RGB, con oltre 16,8 milioni di colori e innumerevoli effetti luminosi. Con oltre 150 giochi integrati in Chroma, la sua illuminazione si sincronizzerà in modo intelligente, interagendo con gli eventi in-game.

Ergonomics



Le differenze tuttavia non sono solo estetiche. Il mouse dispone del sensore ottico Razer Focus+ 26K DPI, il più avanzato e preciso al mondo. È inoltre equipaggiato con funzionalità intelligenti come Asymmetric Cut-Off che consentono di personalizzare la distanza di lift-off e atterraggio a seconda delle esigenze. Grazie ai Razer Optical Mouse Switch di seconda generazione è inoltre possibile sperimentare clic nitidi e risolutivi con una velocità di attuazione di 0.2ms, che elimina qualsiasi rischio di doppi clic involontari.

Anche la rotella è stata rivisitata per l’occasione. Il device dispone infatti della nuova e intelligente Razer HyperScroll Tilt Wheel, per un’impareggiabile esperienza di scrolling. È sufficiente abilitarla per passare automaticamente da una modalità all’altra, o per alternare tre distinte modalità ulteriori: Tactile Scrolling, Smart-Reel e Free-Spin Scrolling.

Tactile Scrolling : per uno scorrimento ad alta precisione, ideale per scorrere tra le armi o le abilità.

: per uno scorrimento ad alta precisione, ideale per scorrere tra le armi o le abilità. Smart-Reel : abilitata tramite Razer Synapse, la rotellina passa automaticamente dalla modalità tattile a quella free-spin quando lo scrolling si velocizza.

: abilitata tramite Razer Synapse, la rotellina passa automaticamente dalla modalità tattile a quella free-spin quando lo scrolling si velocizza. Free-Spin Scrolling: per uno scorrimento fluido e ad alta velocità, perfetto per sfogliare rapidamente i contenuti o emulare comandi di gioco ripetuti.

Insomma, una veste tutta nuova che sicuramente non mancherà di soddisfare tutte le esigenze degli utenti. Il nuovo Razer Basilisk V3 è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale al prezzo consigliato di 79,99 €. Voi cosa ne pensate di questa nuova versione? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo hardware, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!