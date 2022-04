XPG PYLON: riceve l’estensione di garanzia a 5 anni

L‘alimentatore PYLON certificato XPG Bronze ha aggiornato la sua garanzia, con 5 anni per una maggiore sicurezza ed affidabilità

XPG, é orgogliosa di annunciare questo importante aggiornamento, per un alimentatore che offre la certificazione 80+Bronze. Fornitore di prodotti gaming ad alte prestazioni per gamers, professionisti eSport e appassionati di tecnologia, è lieta di annunciare che il periodo di garanzia per l’alimentatore certificato XPG PYLON 80 Plus Bronze è stato esteso a 5 anni. In precedenza la garanzia dell’unità era limitata a 3 anni. XPG lavora attivamente per garantire il massimo livello di qualità ed affidabilità in tutti i suoi prodotti ed estende felicemente questa garanzia.

Alimentatore XPG PYLON

L’XPG PYLON è un alimentatore certificato 80 Plus Bronze che può raggiungere livelli di efficienza fino all’89%, offrendo prestazioni quasi uguali a quelle degli alimentatori certificati Gold. È stato progettato per funzionare in modo continuato, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ed è disponibile in quattro opzioni di potenza, 450 W, 550 W, 650 W e 750 W, per soddisfare le esigenze specifiche dei vari tipi di utenti e

scenari di prestazioni. Tutti i modelli sono dotati di circuito DC-to-DC 100% +12V.

L’ XPG PYLON è conforme ai requisiti dell’ “Intel ATX Power Supply Design Guide” e presenta un sistema di alimentazione che rimane coerente ed efficiente, rendendolo ideale per supportare schede grafiche e CPU di fascia medio-alta. La sua ventola, con cuscinetto fluidodinamico (FDB) da 120 mm, è molto silenziosa. In combinazione con i suoi condensatori principali giapponesi da 105°C, l’XPG PYLON è silenzioso, altamente efficiente e realizzato per durare.

Cosa ne pensate di questa estensione di garanzia sull'alimentatore XPG PYLON?