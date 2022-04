Apex Legends: Eroi, svelata la data d’uscita e la nuova Leggenda con un trailer!

Tramite comunicato stampa, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno annunciato, con un trailer, la data d’uscita di Eroi, il nuovo aggiornamento di Apex Legends che fra le tante novità porta anche una nuova Leggenda: conosciamo Newcastle

Il successo e l’amore che Apex Legends ha ricevuto nel tempo è encomiabile, specialmente in un mercato saturo di free-to-play battle royale. Certo, il fatto che alle spalle abbia nomi altisonanti come Respawn Entertainment ed Electronic Arts aiuta, così come la quantità di tempo e risorse impiegate per far continuare a girare la macchina. Considerando anche il suo imminente arrivo sul mercato mobile, annunciato ormai lo scorso anno e distribuito man mano nelle varie regioni del mondo, il franchise di Apex Legends è sicuramente uno di quelli di maggior rilievo per una Electronic Arts che di scelte sbagliate ne ha decisamente fatte tante, accompagnandosi ad alcuni centri clamorosi.

Tramite comunicato stampa, Respawn ed EA hanno rivelato, nelle scorse ore, il prossimo grande aggiornamento per Apex Legends. Eroi, questo il nome dell’update, sarà lanciato il prossimo 10 maggio ed introduce, oltre a tutto il nuovo contenuto di cui si discuterà nei prossimi giorni, anche una nuova leggenda. Vi lasciamo il trailer di presentazione qua sotto.

Apex Legends: Eroi e Newcastle si mostrano nel primo trailer ufficiale di presentazione

Il nuovo hero è Newcastle, che salterà nella linea di fuoco con il suo scudo pronto a proteggere la sua squadra. Nel trailer di presentazione possiamo vedere Newcastle che aiuta a difendere Passo della Tempesta contro un mostruoso colosso. Maggiori dettagli verranno divulgati presto in vista del lancio ufficiale dell’aggiornamento, che arriverà su tutte le piattaforme su cui è disponibile Apex Legends.

Avete visto il trailer di presentazione ufficiale del nuovo aggiornamento di Apex Legends, chiamato Eroi? Che cosa ne pensate?