La GeForce RTX 4080 più potente al mondo? Sembrerebbe essere questa GALAX SG, che ha raggiunto il record di 3.6 GHz!

Lo abbiamo appreso via Twitter, dove la pagina ufficiale del brand ha rilasciato una slide indicante i vari dati raggiunti con tale SKU, in particolare si tratta della GALAX GeForce RTX 4080, in variante SG 1-Click OC, in grado di raggiungere i 3615MHz.

GALAX è sicuramente l’unica in grado di realizzare un progetto simile, per i loro lunghi periodi di test a cui l’azienda sottopone i loro prodotti, difatti, è al momento tra le prime più attive a lottare per ottenere la supremazia di mercato per quanto riguarda i record mondiali di overclocking estremo. L’assenza di EVGA in questo segmento, si fa già sentire, ma è bello vedere che GALAX mantiene viva la tradizione e infrange i record mondiali con le ultime schede della serie GeForce RTX 40 di NVIDIA, come le GeForce RTX 4090 e RTX 4080.

Another new record unlocked🥳! The OC team has managed to push the clock speed of GeForce RTX™ 4080 16GB SG 1-Click OC up to 3615MHz, surpassing the original 1-Click OC clock by 40%⚡! #GALAX #PC #GeForceRTX4080SG #GeForceRTX40series #Overclocking pic.twitter.com/8IVBNG4d9h — GALAX Official (@GALAXHQ) November 29, 2022

GALAX GeForce RTX 4080: ecco la GPU dei record!

Il produttore GALAX ha recentemente presentato la sua scheda grafica di punta, la GALAX GeForce RTX 4090 HOF, che si è assicurata diversi record mondiali e ha persino raggiunto il record mondiale di frequenza massima della GPU di 3,8 GHz (quasi vicino alla barriera dei 4 GHz). Ora, con la serie GALAX GeForce RTX 4080, GALAX ha portato ancora una volta le prestazioni all’estremo.

La recente RTX 4080 SG di GALAX è stata ora overcloccata fino a un record di frequenza della GPU di 3,615 GHz, il che la rende la più alta velocità di clock mai registrata dalla RTX 4080 e dalla sua GPU AD103. L’aspetto impressionante è che la SG non rappresenta neppure il “design” di punta e con una variante HOF della RTX 4080, la scheda grafica potrebbe addirittura superare il record mondiale della RTX 4090.

Al momento non sono stati annunciati piani per una variante HOF della RTX 4080, ma sicuramente verrà apprezzata da overclocker e appassionati. Al momento GALAX offre quattro varianti di GeForce RTX 4080, tra cui SG e Metal Master, oltre ai modelli OC e Non-OC. L’azienda espanderà la sua linea con altre varianti in futuro, oltre alla HOF. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.