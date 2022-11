Bonus Cinema: l’iniziativa che dimezza il costo del biglietto

Grazie al nuovo Bonus Cinema sarà possibile entrare in sala pagando un prezzo ridotto. Vediamo nel dettaglio l’iniziativa

Sono stati tempi duri per il cinema. L’arrivo della pandemia, che ha costretto le sale ad una chiusura forzata per un periodo prolungato, sembrava aver dato il colpo di grazia ad un settore già in difficoltà negli ultimi anni. I dati forniti dalla Siae parlano chiaro: se nel 2019 si sono registrati 306 milioni di spettatori, nel 2021 ne sono stati contati solo 84 milioni. Fortunatamente però, si è deciso di non rimanere a guardare. Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha infatti parlato di un nuovo Bonus Cinema in arrivo, che permetterà di entrare in sala con una riduzione del costo del biglietto.

Come funziona il Bonus Cinema?

Prima di arrivare alla cassa del cinema, è bene capire come funziona questo nuovo bonus, per evitare di rimanere tristemente a bocca asciutta. Per ricevere la riduzione sarà richiesto un solo requisito fondamentale: essere in possesso dello Spid. L’identità digitale permetterà infatti di generare un Qr Code, che varrà come coupon e che dovrà essere presentato alla biglietteria. Lo sconto permetterà agli spettatori di pagare non più di 4 euro a biglietto.

L’iniziativa andrà avanti fino a che non verrà esaurito lo stanziamento previsto, pari a 10 milioni. Una cifra già predisposta nel decreto del 17 maggio 2022 da Dario Franceschini, Ministro della Cultura prima di Sangiuliano e poi convertita in legge il 15 luglio.

Sangiuliano, ospite al programma Porta a Porta, si è detto deciso a combattere la crisi che da troppo tempo sta affliggendo il mondo del cinema e delle sale cinematografiche. Il Ministro ha confessato:

So che si tratta solo di una goccia nel mare, non è certo la soluzione del problema della crisi del grande schermo. Tuttavia è un primo passo per riportare le persone in sala. Dalle piccole cose cominciano quelle grandi.

Sfortunatamente il Bonus non ha ancora una data stabilità in cui entrerà in vigore. Non ci resta che pazientare e, nel frattempo, correre a richiedere lo Spid, se ancora ne siete sprovvisti!

