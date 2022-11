PS Plus: un rumor ci parla dei giochi gratis di dicembre

Dicembre è praticamente domani e, in rete, è apparso un interessante rumor sui giochi gratis del servizio PS Plus

Le folli spese del Black Friday grazie agli sconti sono finiti, ma non è ancora arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo. Dicembre è praticamente dietro l’angolo ed è già l’ora dei giochi gratis di PS Plus che, stando ad un rumor, sembrano essere davvero interessanti. Ma andiamo ad analizzare meglio la situazione!

Giochi PS Plus: Mass Effect, Biomutant e Divine Knockout in arrivo a dicembre?

Ovviamente, che si tratti dei prossimi giochi del PS Plus di dicembre o di una qualsivoglia altra uscita, rumor e leak sono gli elementi che ci terranno compagnia praticamente fino alla fine dell’anno. Su Twitter è infatti apparso il post di billbil-kun, ve lo lasciamo qui sotto, che sembra suggerire come siano in arrivo Mass Effect Legendary Edition (PS4), Biomutant (PS4 e PS5) e Divine Knockut (PS4 e PS5).

Naturalmente la Sony deve ancora confermare quando detto da billbil-kun, ma va detto che ci aveva azzeccato con il periodo di regali dell’Epic Games Store. In ogni caso, se questa sua “previsione” dovesse rivelarsi corretta, i titoli appena citati dovrebbero essere riscattabili gratuitamente dal 6 del prossimo mese fino al 3 gennaio 2023.

PS Plus monthly games for December 2022 pic.twitter.com/g1ifYyfbdZ — billbil-kun (@BillbilKun) November 29, 2022

Gli abbonati al servizio hanno ancora un po’ di tempo per riscattare i titoli di novembre tra i quali segnaliamo la presenza di LEGO Harry Potter Collection, Heavenly Bodies e Nioh 2. In ogni caso, se quanto detto dal leaker fosse vero, allora possiamo dire che gli utenti Sony passeranno un più che piacevole Natale videoludico!

