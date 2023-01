You 4: arriva il trailer della serie distribuita da Netflix

Si fa sempre minore l’attesa per l’uscita dei primi episodi di You 4: Netflix ha rilasciato il trailer dei nuovi episodi

A un mese esatto dall’uscita della prima parte, e a sue dalla seconda parte, della quarta stagione di You, Netflix mostra il trailer dei nuovi episodi, che getta un primo sguardo sulle nuove avventure dello stalker Joe Goldberg, interpretato ovviamente da Penn Badgley. Il video presente sui canali social della piattaforma streaming prevedono un deciso cambio di rotta per la serie: il trailer di You 4 lascia intuire che il thriller psicologico è pronto a lasciare spazio a una sorta di crime drama, dove Joe è pronto a vestire i panni di un detective con la sua identità nuova di zecca.

You 4: trama e cast oltre al trailer di Netflix

Nella quarta stagione di You troviamo, quindi, Jonathan Moore, un insegnante in una prestigiosa università britannica che altro non è che la nuova identità assunta da Joe Goldberg. Qui il protagonista di You si sta rifacendo una nuova vita dopo tutto il caos che ha affrontato e lo sbarco in Europa sembra l’occasione giusta per mettersi tutto alle spalle e ricominciare la sua ricerca del vero amore. Tuttavia, i fantasmi continuano a perseguitare Joe, che però stavolta deve vestire i panni del detective e dare la caccia a un altro assassino che rischia di mettere a repentaglio il suo futuro.

Nel cast della serie ritroviamo ovviamente Penn Badgley e al suo fianco torna Tati Gabrielle, protagonista di Chilling Adventures of Sabrina e Uncharted, nei panni di Marienne. Insieme a loro, You 4 presenta una vera e propria carrellata di volti nuovi: da Charlotte Ritchie ed Ed Speleers a Tilly Keeper e Lukas Cage, fino a Stephen Sagan e Ben Wiggins. L’appuntamento, dunque, va al 9 febbraio 2023 col rilascio dei primi episodi della quarta stagione di You su Netflix.

