The Menu sarà disponibile in streaming su Disney + dal 4 gennaio

Se vi state chiedendo dove trovare in streaming The Menu, la risposta è su Disney+. La piattaforma ha infatti annunciato che a partire dal 4 gennaio 2023 l’horror con Ralph Fiennes sarà disponibile per tutti in streaming.

A metà strada tra un thriller psicologico e una dark comedy, The Menu ha ricevuto molte recensioni positive ma ha anche destato delle perplessità nella critica. Di sicuro però ha fatto parlare di sé, quindi il fatto che Disney+ lo renderà disponibile in streaming è senza dubbio atteso da chi non ha potuto vederlo al cinema.

La trama e il trailer di The Menu, disponibile in streaming su Disney+ dal 4 gennaio

The Menu, film diretto da Mark Mylod, è incentrato su una cena di alta cucina preparata dal famosissimo ed eccentrico chef Julian Slowik (Ralph Fiennes), che si tiene in un ristorante su una remota isola privata. Celebrità e altri nomi noti accorrono da diverse parti del mondo per scoprire quali prelibatezze il cuoco abbia inserito nel menu. Tra questi ci sono: una giovane coppia, Margot (Anya Taylor-Joy) e Tyler (Nicholas Hoult); tre giovani informatici, Bryce (Rob Yang), Soren (Arturo Castro) e Dave (Mark St. Cyr); due benestanti clienti abituali, Anne e Richard (Judith Light e Reed Birney); il noto critico gastronomico Lillian Bloom (Janet McTeer) insieme al caporedattore della rivista informativa Ted (Paul Adelstein); una celebre star cinematografica di mezza età (John Leguizamo), accompagnata dall’assistente Felicity (Aimee Carrero).

Mentre l’elegante personale di sala, diretto da Elsa (Hong Chau), li accoglie e li serve, la tensione nel corso della serata cresce sempre più, tra segreti svelati e i piatti del sontuoso menù condito da scioccanti sorprese. Quando iniziano ad accadere eventi violenti al limite della follia, Slowik rivelerà le sue vere intenzioni e soprattutto come il suo elaborato menù debba avere un finale a sorpresa.

A breve vi aggiorneremo su tutte le novità di gennaio su Disney Plus, nel frattempo continuate a seguire la nostra pagina dedicata a film e serie tv per avere tutti gli aggiornamenti in tema.

