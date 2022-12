God of War Ragnarok: il New Game Plus è in arrivo nel 2023

Da “ieri era zero, ora è un guerriero” all’esatto opposto: il New Game Plus è in arrivo anche in God of War Ragnarok, all’inizio del 2023

Ci è venuto naturale citare Hercules per le proporzioni mitiche di God of War Ragnarok, pensando a chiunque abbia abbastanza verve da affrontare il tutto da capo per iniziare bene il 2023: la cattiva notizia è che non useremmo il verbo “iniziare”, ma la buona è che il New Game Plus sta arrivando. Siccome il direttore del gioco ha smentito la possibilità di vedere l’inclusione di DLC nel gioco, i ragazzi di Santa Monica Studios hanno pensato a un modo tutto nuovo per dare un po’ più di Kratos ai giocatori. Dovremo solo aspettare (ironicamente, vista l’ambientazione norrena) il disgelo prima di ripartire da non-proprio-zero.

Quando il 2023 è il New Game Plus del 2022 (speriamo di no): God of War Ragnarok… raddoppia!

Ebbene sì: come vedete dal tweet qui sotto, il New Game Plus sta per arrivare in God of War Ragnarok, ma non lo farà prima della primavera 2023. Sarà allora che potremo aspettarci il tanto agognato aggiornamento. Nel caso qualcuno tra voi non abbia familiarità con questo concetto videoludico divenuto uno standard nel corso degli ultimi anni, consiste in un premio per coloro i quali hanno un salvataggio completo. Come lascia intuire il nome, si tratta di una modalità con cui ricominciare il gioco portando con sé tutte le migliorie ad abilità, armi, loot e attacchi. Abbiamo indugiato anche troppo. Vi lasciamo al post.

We know many of you have been asking, so we’re happy to confirm that New Game Plus will be coming to #GodofWarRagnarok in Spring 2023! We’ll share more details once we get closer to the release!   pic.twitter.com/vmv5X2USuW — Santa Monica Studio – God of War Ragnarök (@SonySantaMonica) December 22, 2022

Nel tweet gli sviluppatori concludono: “Vi daremo più dettagli una volta che la data di uscita si avvicina!” E, in effetti, anche quattro (quasi cinque) anni fa è successo lo stesso con il predecessore. Anche il God of War del 2018 infatti ha aggiunto con un aggiornamento gratuito il medesimo “nuovo gioco più” diversi mesi dopo il day one. Tale update includeva nuove opzioni di personalizzazione, armature, pattern di attacchi per i nemici in battaglia e molto altro. Se potremo aspettarci “molto altro” anche da uno dei candidati al gioco dell’anno 2022, poi, resterà da vedere. Buon’antivigilia di Natale a tutti i fan Sony in ascolto!

