Peter Pan & Wendy è il nuovo live action del famoso cartone animato che sarà disponibile dal 28 aprile su Disney Plus: scopriamo insieme il nuovo trailer

Un film molto atteso per tutti gli abbonati di Disney Plus è Peter Pan & Wendy, live action che sarà disponibile sulla piattaforma dal 28 aprile ed sicuramente una delle uscite più interessanti del mese. A ormai pochi giorni dalla sua uscita è disponibile un nuovo trailer ufficiale che permette di dare un ulteriore sguardo al film.

Peter Pan & Wendy: ecco il nuovo trailer del live action

Alla base di questo nuovo film c’è il romanzo di J. M. Barrie e il film di animazione del 1953 Le avventure di Peter Pan, ma in una chiave rivisitata soprattutto perchè qui vediamo il punto di vista di Wendy, come anche il titolo ci suggerisce. I protagonisti sono quelli che ci ricordiamo dalla storia originale, Peter Pan, Wendy e ovviamente Capitan Uncino, interpretato da Jude Law che nel trailer vediamo accanto all’immancabile Spugna. Quello che cambia sarà il loro atteggiamento e alcuni passaggi di trama che saranno completamente nuovi.

Dal trailer si può notare una Wendy protagonista e totalmente immersa nell’avventura e questa protrebbe già essere una delle differenze con la storia originale oltre che uno dei passaggi più interessanti di questo live action. Il film è diretto da David Lowery, che ha partecipato anche alla sceneggiatura insieme a Toby Halbrook che è appunto basata sul romanzo originale.

Non è la prima risivitazione del cartone e del romanzo, perchè negli anni ne abbiamo viste molte, anche all’interno di altre storie come nel caso della serie TV Once Upon a Time che aveva riproposto un grandioso Peter Pan villain e un Capitan Uncino affascinante e pentito sulla strada di di diventare un eroe. Siamo quindi curiosi di vedere questo nuovo live action sperando ci possa stupire!

